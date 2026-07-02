В России резко сократилось число новых юридических лиц. За январь-апрель 2026 года зарегистрировали 50,5 тыс. организаций, почти на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года. Показатель опустился до минимума за доступный период наблюдений. Однако эти данные не охватывают ИП и самозанятых, поэтому говорить о сопоставимом падении всей предпринимательской активности пока нельзя.

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Число официально ликвидированных организаций оказалось заметно выше количества новых. За первые четыре месяца 2026 года из реестра выбыли 79,2 тыс. компаний, примерно на 16% меньше, чем годом ранее. В результате на каждые десять зарегистрированных юридических лиц пришлось почти шестнадцать ликвидированных, а отрицательное сальдо приблизилось к 29 тыс. организаций.

Одним из главных ограничений для запуска компаний остается высокая стоимость заемных средств. Хотя денежно-кредитная политика постепенно смягчается, кредиты для бизнеса все еще остаются дорогими. Сильнее всего это ощущают небольшие компании и начинающие предприниматели, которым сложнее подтвердить устойчивость бизнеса и предложить банку достаточное обеспечение.

Дополнительные расходы бизнесу принесла налоговая реформа. В 2025 году ставка налога на прибыль выросла с 20 до 25%, а с начала 2026-го базовый НДС увеличился с 20 до 22%. Для компаний и ИП на УСН порог дохода, освобождающий от НДС, снизился с 60 млн до 20 млн руб. Сама возможность применять упрощенную систему при этом не сузилась. Предельный доход для УСН в 2026 году, напротив, вырос до 490,5 млн руб.

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Ситуация с кредитованием малого бизнеса тоже остается напряженной. По итогам 2025 года общий портфель кредитов МСП вырос лишь на 1,7% после увеличения на 16,6% годом ранее. За общей цифрой скрывается более резкое расхождение. Портфель реальных малых и средних компаний сократился на 9,6%, тогда как у квазиМСП, которые формально входят в этот сектор, но часто связаны с крупными холдингами, он вырос на 12,3%.

Часть снижения может объясняться переходом предпринимателей к более простым формам работы. В первом квартале 2026 года совокупное число новых юридических лиц и ИП выросло на 3,64%, причем на индивидуальных предпринимателей пришлось 88,2% регистраций. Для небольшого бизнеса ИП или самозанятость часто оказываются проще, чем создание компании с отдельным учетом, отчетностью и более сложным администрированием.

Торговля и строительство остаются одними из самых заметных отраслей и по числу регистраций, и по числу ликвидаций. В торговле небольшим компаниям приходится конкурировать с крупными сетями и маркетплейсами, одновременно сталкиваясь с более осторожным потребительским спросом. В строительстве запуск новых компаний сдерживают дорогие кредиты и высокая стоимость проектов, хотя положение отдельных застройщиков заметно зависит от доступа к проектному финансированию.

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Запуск бизнеса осложняет и напряженная ситуация с кадрами. В апреле безработица в России удержалась около исторического минимума и составила 2,2%. Новым компаниям приходится конкурировать за сотрудников с уже работающими предприятиями, у которых больше возможностей предлагать высокие зарплаты и дополнительные льготы. Однако прямую связь между дефицитом работников и падением числа регистраций имеющиеся данные не доказывают.

Статистика регистраций и ликвидаций не показывает, сколько компаний формально сохраняют юридический статус, но почти не ведут деятельность. Такой бизнес может оставить счета, лицензии и запись в реестре, сократив операции до минимума. Поэтому число действующих юридических лиц не стоит автоматически считать числом полноценно работающих компаний, как и каждую ликвидацию нельзя воспринимать как закрытие успешного бизнеса.

Дальнейшее снижение кредитных ставок может поддержать запуск новых компаний, особенно в капиталоемких отраслях. Однако одного удешевления займов будет недостаточно. На решения предпринимателей также влияют налоговая нагрузка, потребительский спрос, кадровые расходы и уверенность в будущих правилах работы. Поэтому восстановление числа регистраций, вероятнее всего, будет зависеть сразу от нескольких экономических условий.

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