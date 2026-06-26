Российские компании все чаще сталкиваются с претензиями налоговых органов из-за действий не своих контрагентов, а организаций, о существовании которых они могли даже не знать. Юристы отмечают, что в 2025–2026 годах одной из наиболее серьезных проблем для бизнеса стал так называемый скрытый субподряд, когда ответственность за нарушения в цепочке исполнителей фактически перекладывается на конечного заказчика.

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Схема выглядит следующим образом: компания заключает договор с подрядчиком, который без уведомления заказчика привлекает субподрядчиков. Если Федеральная налоговая служба обнаруживает среди них так называемые технические компании — организации без сотрудников, активов и реальной хозяйственной деятельности, — налоговые претензии могут быть предъявлены не только непосредственному исполнителю, но и заказчику.

В результате компания рискует потерять право учитывать расходы при расчете налога на прибыль и применять вычеты по НДС. Если подобная схема выявляется в ходе выездной проверки, инспекция может доначислить налоги, начислить пени и штрафы.

По словам налоговых консультантов, раньше основное внимание уделялось проверке прямого контрагента, однако теперь инспекторы анализируют всю цепочку исполнения договора. Основанием для проверки нередко становятся так называемые разрывы по НДС, а также ликвидация одного из участников цепочки или появление сведений о недостоверности данных компании в ЕГРЮЛ.

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Эксперты отмечают, что сегодня сама по себе многоуровневая система подрядчиков перестала восприниматься исключительно как обычная деловая практика и все чаще рассматривается как потенциальный источник налоговых рисков. При этом современные проекты во многих сферах экономики объективно невозможно реализовать без привлечения специализированных исполнителей.

Особенно уязвимыми остаются строительство, промышленный сервис, нефтегазовая отрасль, энергетика, логистика, клининг, охрана, телекоммуникации, ИТ-разработка и проекты по внедрению программного обеспечения. Общая особенность этих отраслей — использование большого числа подрядных организаций, когда заказчик получает готовый результат, но не участвует в выборе всех исполнителей.

Налоговики подчеркивают, что само по себе привлечение субподрядчиков не считается нарушением. Основанием для претензий становятся случаи, когда в цепочке используются компании, не обладающие необходимыми ресурсами для выполнения заявленных работ, а документооборот применяется исключительно для получения необоснованной налоговой выгоды.

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ФНС также отмечает, что вывод о возможной осведомленности заказчика принимается только после изучения обстоятельств: порядка выбора подрядчика, условий заключения договора и фактического исполнения обязательств.

Юристы рекомендуют компаниям заранее усиливать систему внутреннего контроля. Помимо проверки контрагентов особое внимание следует уделять условиям договоров, фиксировать право подрядчика привлекать субподрядчиков, сохранять деловую переписку и документы, подтверждающие фактическое выполнение работ. Все чаще в контракты включаются специальные налоговые оговорки, предусматривающие компенсацию возможных доначислений, если претензии возникнут по вине подрядчика.

По мнению экспертов, регулирование нуждается в корректировке. Они предлагают законодательно закрепить критерии так называемой коммерческой осмотрительности, исключить возможность многократного взыскания одной и той же суммы налога с разных участников цепочки и сосредоточить контроль прежде всего на организаторах схем с техническими компаниями, а не на добросовестных заказчиках.

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