Число общедоступных электрозаправочных станций (ЭЗС) в России выросло на 40% с августа 2024 года, подсчитали аналитики сервиса 2ГИС. В результате их общее количество превысило 6 тыс. единиц. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

По данным компании, наибольший прирост (+64%) отмечен в Москве, где к августу 2025 года количество ЭЗС превысило 900, а вместе с Московской областью — 1500.

В Санкт-Петербурге насчитывается более 330 станций, что на 36% выше показателя годичной давности. Третью позицию занимает Красноярск с 169 объектами и минимальным приростом в 3%, за ним следует Южно-Сахалинск, где за год число ЭЗС увеличилось на 31% и достигло 165, обогнав многие крупные города.

Активное развитие инфраструктуры наблюдается в курортных зонах, особенно на юге страны. В Майкопе количество станций выросло в шесть раз и составило 30, в районе Кавказских Минеральных Вод — в 4,5 раза до 36. Более чем вдвое увеличилось число ЭЗС в Калининграде (до 51).

Стоимость зарядки варьируется по регионам: на южных курортах, таких как Сочи и Новороссийск, средняя цена за 1 кВт/ч достигает 20 руб. Ближе к Каспийскому морю, в Астрахани, Нальчике и Махачкале, она составляет 10–12 руб. Самые низкие расценки — в Сибири: 10 руб. в Красноярске и Новосибирске, 9 руб. в Тобольске.

Анализ поисковых запросов в 2ГИС выявил пиковый спрос на ЭЗС в начале недели, с наибольшей активностью в понедельник и вторник (более 15% от общего числа запросов). В выходные дни интерес снижается до 12%, что упрощает поиск свободных мест. Среди предпочтений пользователей лидируют быстрые зарядки мощностью 25–100 кВт (42% запросов).

Ранее правительство выделило почти 5,7 млрд руб. на установку порядка 1,9 тыс. новых электрозарядных станций (ЭЗС) в 2025–2027 годах. Кроме того, Минпромторг скорректировал программу субсидирования установки ЭЗС.