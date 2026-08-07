Самозанятые все активнее выходят на российский рынок государственных закупок. За последние 12 месяцев число зарегистрированных в Едином реестре участников закупок самозанятых выросло почти на 30% и достигло 35,6 тыс. человек. Такие данные следуют из статистики Минфина.

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Росту способствовали сразу несколько факторов. Участвовать в торгах стало проще благодаря развитию электронных площадок, расширению закупок малого объема и изменениям законодательства. С прошлого года самозанятые также могут участвовать в закупках госкомпаний на условиях, которые действуют для малого и среднего бизнеса.

Чаще всего государственные заказчики привлекают самозанятых для специализированных работ. Среди них — разработка программного обеспечения и сайтов, дизайн, маркетинговые проекты, образовательные услуги, ремонт оборудования, логистика, переводы, фото- и видеосъемка. Кроме того, самозанятые могут поставлять товары собственного производства, если изготовили их самостоятельно.

Как правило, самозанятые получают небольшие контракты. Большинство работает через закупки малого объема или механизм закупок «с полки», когда заказчик выбирает готовое предложение без проведения классического конкурса.

Несмотря на быстрый рост, доля самозанятых в системе госзаказа остается крайне небольшой. Из почти 17 млн зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход в закупках участвуют лишь около 0,2%.

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Эксперты связывают низкую долю участников с ограничениями самого режима самозанятости. Среди главных барьеров — лимит годового дохода в 2,4 млн руб., запрет на наем сотрудников по трудовым договорам, необходимость за свой счет исполнять контракт до получения оплаты, а также сложность закупочных процедур для новичков.

При этом рост числа поставщиков может усилить конкуренцию на торгах. Сейчас на одну государственную закупку приходится в среднем около 2,5 заявки, тогда как оптимальным считается уровень в четыре-пять участников. Более активное участие самозанятых может увеличить конкуренцию и сделать расходование бюджетных средств эффективнее.

По мнению участников рынка, при сохранении мер поддержки и развитии цифровых сервисов госзакупки могут стать для самозанятых не только дополнительным источником дохода, но и первым шагом к собственному малому бизнесу. В перспективе именно из этого сегмента могут приходить новые поставщики в сфере ИТ, инженерных услуг, цифровых сервисов и других специализированных работ.

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