ИИ-инструменты упростили запуск и ведение бизнеса без команды, а число соло-проектов с миллионной выручкой за последние два года заметно выросло, пишет The Wall Street Journal. По данным платежной компании Stripe, количество соло-предпринимателей на платформе с выручкой свыше $1 млн удвоилось с 2023 по 2025 год. Число тех, кто преодолел отметку в $10 млн, за тот же период увеличилось почти втрое.

Unsplash

Один из таких предпринимателей — Бен Брока, который в декабре 2025 года запустил Polsia, платформу с ИИ-инструментами для предпринимателей. Сервис привлек уже 10 тыс. платящих клиентов, а по расчетам Брока, выручка компании по итогам 2026 года может составить около $10 млн. При этом Брока остается ее единственным сотрудником — ИИ ведет часть переписки, помогает писать и отлаживать код, обрабатывает обращения клиентов, оформляет подписки и возвраты средств.

Главный экономист Stripe Эрни Тедески связал эту тенденцию со снижением порога входа в предпринимательство. Раньше людям без деловых связей и предпринимательского опыта было сложнее понять, как превратить идею в работающий бизнес. Теперь ИИ, по его словам, может взять на себя часть функций делового партнера.

На этот сдвиг косвенно указали и расчеты Bank of America Institute. По данным экономиста Тейлор Боули, число новых заявок на регистрацию бизнеса в информационном секторе за год выросло почти на 45%, тогда как доля заявителей, планировавших нанимать сотрудников, сократилась сильнее, чем в любой другой отрасли. Однако эта статистика не выделяет соло-бизнесы, поэтому напрямую связывать изменения с ростом компаний без команды нельзя.

Интерес к такому формату заметен и по конкурсу в сан-францисский акселератор для технологических соло-основателей, которым руководит Джулиан Вайссер. На десять мест в последнем наборе поступило 4,5 тыс. заявок — почти в пять раз больше, чем на старте программы в мае 2025 года. В обмен на долю в бизнесе акселератор предлагает участникам стартовый капитал и помощь наставников.

Доцент Гарвардской школы бизнеса Рембрандт Конинг вместе с соавторами изучил 50 тыс. стартапов. Исследователи выяснили, что компании, ориентированные на ИИ, в среднем работали со штатом на 25% меньше, чем остальные проекты в выборке.

Однако бизнес без команды не оказался дешевым. Брока рассказал, что на первых порах терял деньги на многих клиентских аккаунтах из-за расходов на Claude, плату за который Anthropic рассчитывает исходя из объема использования. Позднее предприниматель перешел на бесплатные модели с открытым исходным кодом от китайских разработчиков. Соло-формат также не означал отказа от внешнего капитала — Брока привлек $30 млн от инвесторов, но, по его оценке, сэкономил миллионы долларов на зарплатах, поскольку ему не потребовалась команда разработчиков.

Соло-модель при этом подошла не всем и не на каждом этапе развития. Предпринимательница Клэр Во девять месяцев управляла своей компанией одна, но затем наняла инженера. Самир Ахмад с помощью ИИ запустил бизнес в сфере коучинга и консалтинга, однако спустя несколько месяцев проект сошел на нет, после чего Ахмад вернулся к работе в крупной компании.

Конинг отметил, что влияние этой модели на рынок труда пока нельзя оценить однозначно. Компании, ориентированные на ИИ, нанимают меньше людей, однако снижение порога входа может привести к появлению большего числа новых бизнесов, а сама технология одновременно создает новые рабочие места. Поэтому пока неясно, компенсирует ли рост числа компаний сокращение штата внутри каждой из них.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.