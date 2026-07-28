Nvidia вложит $5 млрд в Safe Superintelligence (SSI) — стартап бывшего главного научного сотрудника OpenAI Ильи Суцкевера. О размере инвестиции сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Сами компании сумму не раскрыли. Для Nvidia это станет одной из крупнейших прямых инвестиций в разработчика ИИ.

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Помимо финансирования, SSI получит доступ к вычислительной платформе Nvidia Vera Rubin следующего поколения. Согласно опубликованному в понедельник совместному заявлению, это позволит стартапу увеличить доступные вычислительные мощности примерно в десять раз. Компании также будут вместе совершенствовать нынешние и будущие платформы Nvidia. Точные условия партнерства и размер доли чипмейкера в SSI стороны не назвали. В Nvidia отказались от дополнительных комментариев, а в SSI не ответили на запрос Bloomberg.

Суцкевер покинул OpenAI в 2024 году и основал Safe Superintelligence вместе с Дэниелом Гроссом и Дэниелом Леви. Стартап создавался с одной заявленной целью — разработать безопасный сверхинтеллект. Компания заявляла, что сосредоточится на исследованиях и не станет спешить с выпуском коммерческих продуктов, поэтому в ближайшей перспективе выводить разработки на рынок не планировала.

До новой инвестиции Nvidia Safe Superintelligence привлекла около $3 млрд в двух раундах. В сентябре 2024 года стартап получил $1 млрд, а в апреле 2025-го — еще $2 млрд при оценке в $32 млрд. Среди инвесторов компании были Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Global и Greenoaks.

Авторы Bloomberg связали эту инвестицию с более широкой стратегией Nvidia по вложениям в разработчиков ИИ, которые одновременно зависят от ее вычислительных платформ. В случае с SSI чипмейкер предоставит стартапу и капитал, и доступ к Vera Rubin. Такая взаимозависимость вызвала споры о «циркулярном» финансировании отрасли, при котором средства поставщика оборудования могут вернуться к нему в виде платы за вычислительные мощности и закупку процессоров.

Одновременно стало известно о переговорах Nvidia с OpenAI по другому проекту. По данным The Wall Street Journal, стороны обсуждали гарантию Nvidia примерно на $250 млрд, которая помогла бы OpenAI арендовать мощности будущего 10-гигаваттного комплекса. Энергетическое подразделение SoftBank планировало построить его на юге штата Огайо, а общая стоимость проекта вместе с чипами могла превысить $500 млрд. В случае заключения соглашения оно стало бы одной из крупнейших схем поддержки клиента в истории Nvidia.

По подсчетам Bloomberg, номинальная стоимость недавно объявленных и обсуждаемых соглашений с участием Nvidia превысила $750 млрд. Однако эту сумму нельзя считать объемом вложений самого чипмейкера. Более $500 млрд пришлось на многолетнюю инициативу с SK Group, включавшую закупки памяти Nvidia у SK Hynix, расходы SK на инфраструктуру на базе платформ Nvidia и возможные совместные инвестиции. Пока стороны подписали лишь письма о намерениях, поэтому речь шла о заявленном объеме будущего бизнеса, а не о закрытых сделках.

В результате Nvidia оказалась в отрасли сразу в двух ролях — поставщика вычислительной инфраструктуры и финансового партнера компаний, которые ею пользуются. Такая модель помогает закреплять спрос на оборудование чипмейкера, но одновременно повышает его зависимость от финансового положения крупнейших клиентов. Обозреватели Reuters Breakingviews отмечали, что особенно заметными эти риски станут, если разработчикам ИИ будет сложнее финансировать быстро растущие расходы на дата-центры.

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