«Кофемания» за год сократила число московских заведений почти на четверть. По подсчетам руководителя отдела исследований рынка CORE.XP Василия Григорьева, к концу второго квартала 2026 года в столице работали 42 точки сети против 55 годом ранее.
Из 42 заведений 33 приходились на классическую «Кофеманию», восемь — на формат Bez Tarelok, еще одно — на ресторан Chef’s. При этом «Ведомости» насчитали на официальном сайте сети 34 точки в Москве и Подмосковье без учета Bez Tarelok.
Участники рынка не считали сокращение сети само по себе признаком проблем у бизнеса. Из-за подорожания аренды, продуктов и труда рестораторы все чаще закрывали слабые и малорентабельные точки. Раньше такие заведения могли сохранять ради перспективной или престижной локации, однако теперь содержать их стало слишком дорого, отмечала руководитель портала Franshiza.ru Анна Рождественская.
Параллельно «Кофемания» развивала более компактный формат Bez Tarelok с готовой едой и кофе навынос. По мнению основателя телеграм-канала «Продукт медиа» Михаила Лачугина, направление grab-and-go помогало сети снижать издержки и отвечать на спрос на быстрое обслуживание. Среди восьми таких точек были заведения на Павелецкой площади, Мясницкой улице и в Москва-Сити.
Интерес к более доступным форматам эксперты связывали с изменением поведения потребителей. По словам Лачугина, даже москвичи с высокими доходами стали чаще искать варианты подешевле и уже не всегда были готовы платить 700−800 руб. за чашку кофе. В этой ситуации Bez Tarelok дополнял классические рестораны более быстрым форматом для покупки еды и напитков навынос.
Согласно данным СПАРК-Интерфакс, выручка указанного на сайте сети ООО «Ортизей» по итогам 2025 года увеличилась на 4,5%, до 922 млн руб. Чистая прибыль при этом сократилась на 15,7%, с 449,9 млн до 379,3 млн руб. Однако эти показатели относились к одному юридическому лицу и не отражали консолидированные результаты всей ресторанной группы.
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