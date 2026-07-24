«Кофемания» за год сократила число московских заведений почти на четверть. По подсчетам руководителя отдела исследований рынка CORE.XP Василия Григорьева, к концу второго квартала 2026 года в столице работали 42 точки сети против 55 годом ранее.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Из 42 заведений 33 приходились на классическую «Кофеманию», восемь — на формат Bez Tarelok, еще одно — на ресторан Chef’s. При этом «Ведомости» насчитали на официальном сайте сети 34 точки в Москве и Подмосковье без учета Bez Tarelok.

Участники рынка не считали сокращение сети само по себе признаком проблем у бизнеса. Из-за подорожания аренды, продуктов и труда рестораторы все чаще закрывали слабые и малорентабельные точки. Раньше такие заведения могли сохранять ради перспективной или престижной локации, однако теперь содержать их стало слишком дорого, отмечала руководитель портала Franshiza.ru Анна Рождественская.

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Параллельно «Кофемания» развивала более компактный формат Bez Tarelok с готовой едой и кофе навынос. По мнению основателя телеграм-канала «Продукт медиа» Михаила Лачугина, направление grab-and-go помогало сети снижать издержки и отвечать на спрос на быстрое обслуживание. Среди восьми таких точек были заведения на Павелецкой площади, Мясницкой улице и в Москва-Сити.

Интерес к более доступным форматам эксперты связывали с изменением поведения потребителей. По словам Лачугина, даже москвичи с высокими доходами стали чаще искать варианты подешевле и уже не всегда были готовы платить 700−800 руб. за чашку кофе. В этой ситуации Bez Tarelok дополнял классические рестораны более быстрым форматом для покупки еды и напитков навынос.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, выручка указанного на сайте сети ООО «Ортизей» по итогам 2025 года увеличилась на 4,5%, до 922 млн руб. Чистая прибыль при этом сократилась на 15,7%, с 449,9 млн до 379,3 млн руб. Однако эти показатели относились к одному юридическому лицу и не отражали консолидированные результаты всей ресторанной группы.

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