Чистая прибыль ГК «Русагро» по итогу трех кварталов 2024 года составила 19,4 млрд руб. Из финансовой отчетности компании следует, что это на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает «Коммерсантъ».

Выручка «Русагро» увеличилась на 21% с начала года и достигла 215,3 млрд руб. В третьем квартале она выросла на 6%, до 76,2 млрд руб. Это связано с ростом объемов выпуска и реализации продукции в масложировом бизнесе, а также динамикой цен на рынке свинины.

Из финансовой отчетности следует, что чистая прибыль «Русагро» за период с января по сентябрь 2024 года сократилась на 50% и составила 19,4 млрд руб. В третьем квартале она снизилась на 37%, до 15,9 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA составил 24,4 млрд руб., сократившись на 20%. Рентабельность по нему с начала 2024 года снизилась до 11%. В третьем квартале показатель упал на 29% и составил 10,6 млрд руб. Чистый долг ГК «Русагро» на 30 сентября составил 50 млрд руб., что на 25% меньше, чем в конце декабря 2023 года.

По итогам 2023 года выручка «Русагро» выросла на 15%, до 277,3 млрд руб., чистая прибыль увеличилась более чем в семь раз, до 48,7 млрд руб. В июле правительство внесло «Русагро» в перечень экономически значимых организаций.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года чистая прибыль ПАО «Сбербанк» выросла на 5,2% и составила 1,327 трлн руб., следует из отчета организации. Рентабельность капитала составила 23,9%.