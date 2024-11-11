С начала 2024 года чистая прибыль ПАО «Сбербанк» выросла на 5,2% и составила 1,327 трлн руб., следует из отчета организации. Рентабельность капитала составила 23,9%, сообщает «Коммерсантъ».

В октябре объем выдачи кредитов снизился на 16% по сравнению с показателем сентября, общий рост розничного портфеля составил 0,8%. В «Сбербанке» это объяснили ростом ключевой ставки на два процентных пункта — с 19% до 21%.

Чистые процентные доходы составили 2,134 млрд руб. (+13,2%) на фоне роста объема работающих активов. В октябре этот показатель составил 2,6%. Чистые комиссионные доходы увеличились на 6,9% с начала года, в октябре — на 6,6%, до 615,2 млрд руб., за счет роста объемов эквайринга.

За октябрь розничный кредитный портфель вырос на 0,8%, с начала года — на 11,9%, до 17,4 трлн руб. В октябре частным клиентам были выданы 405 млрд руб. Портфель жилищных кредитов вырос на 7,7% с начала года, потребительских — на 6,2%. Выдача кредитных карт увеличилась на 37,7% за десять месяцев, объем портфеля составил 2,2 трлн руб.

Прирост средств розничных клиентов составил 1,6% (до 109,7 млн человек), корпоративных — 0,9% (до 3,2 млн компаний), общий объем превысил 39 трлн руб. Число активных ежемесячных пользователей Сбербанка выросло до 83,3 млн человек — на 1,4% за три квартала, ежедневных — до 43,8 млн.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года в России были выданы 38,09 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму 217,35 млрд руб. По сравнению с показателем прошлого года число кредитов сократилось на 70%, а их объем уменьшился на 66%. Такие данные содержатся в отчете Объединенного кредитного бюро (ОКБ).