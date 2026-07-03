Чемпионат мира по футболу 2026 года заметно подогрел спрос на рекламные размещения на платформе TripleLift. С начала турнира средняя стоимость тысячи показов выросла на 42% по сравнению с предтурнирным периодом. У производителей спортивных товаров рекламные цены увеличились на 70%, а у автомобильных брендов — на 22%.

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Рост рекламных цен не сопровождался устойчивым увеличением кликабельности. После всплеска в начале чемпионата CTR начал снижаться во всех категориях, кроме товаров повседневного спроса. Самое заметное падение TripleLift зафиксировала у розничных рекламодателей — их показатель оказался на 69% ниже предтурнирного уровня. В компании предположили, что широкие кампании ретейлеров недостаточно точно учитывали интересы футбольной аудитории.

Телевизионная аудитория турнира при этом продолжила расти. Англоязычные трансляции группового этапа на Fox Sports в среднем собирали 5,05 млн зрителей — на 92% больше, чем во время ЧМ-2022. Средняя аудитория испаноязычных трансляций Telemundo и Peacock достигла 4,6 млн и выросла на 122%. Матч Мексики и Чехии посмотрели 12,3 млн человек, что стало вторым результатом в истории футбольных трансляций на испанском языке в США.

Другим событием рекламного рынка стало партнерство BeReal с платформой Kargo, которая получила статус первого привилегированного маркетингового партнера социальной сети в США. Через систему Kargo американские рекламодатели смогут запускать кампании для аудитории BeReal. По данным самой соцсети, около 85% ее пользователей относятся к поколению Z. Компании рассчитывают привлечь бренды позиционированием BeReal как площадки с пользовательскими публикациями без созданного ИИ контента.

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Подразделение Innovation Labs компании Identity Digital также создало консультативный совет по идентификации и ответственности ИИ-агентов. Его участники будут помогать развивать систему DNSid, которая должна связывать каждого агента с проверяемым владельцем и сохранять эту информацию при переносе или изменении программы. В совет вошли бывший технический директор ICANN Дэвид Конрад, экс-глава Akamai Пол Саган, бывший директор радиоэлектронной разведки АНБ Тереза Ши, исполнительный председатель Rapid7 Кори Томас и старший научный сотрудник Центра Дэвиса при Гарвардском университете Чарли Райан.

Американская рекламно-технологическая компания AdCellerant тем временем назначила Джонатана Калстейна финансовым директором. Ранее он занимал финансовые руководящие должности в Confience, Zenput и Convercent, а также работал в Deloitte и Agilent Technologies. В новой роли Калстейн будет отвечать за финансовую стратегию компании на фоне расширения ее платформы, партнерской сети и омниканальных рекламных сервисов.

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