Форма для чемпионата мира по футболу 2026 года стала не просто экипировкой, а результатом многолетних исследований, инженерных разработок и работы с национальными символами. Nike и Adidas решали сразу две задачи. Компании стремились помочь футболистам справляться с жарой и влажностью, а заодно создать футболки, которые болельщики захотят носить и после матчей.

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Жара стала одним из главных испытаний нынешнего чемпионата мира. В некоторых городах температура держалась около 32°C, поэтому производители уделили особое внимание вентиляции, отводу влаги и способности ткани помогать футболистам сохранять комфорт во время матча.

Термокамеры, роботы и сотни камер ради идеальной футболки

Nike подошла к созданию формы как к полноценному инженерному проекту. В исследовательском центре компании в Бивертоне, штат Орегон, разработчики использовали термокамеры, роботизированные манекены и системы захвата движений.

Директор Nike по инновациям, дизайну и продуктам Фил Маккартни рассказал Associated Press, что компания изучала не только внешний вид комплектов, но и их поведение во время матча.

По словам Маккартни, системы захвата движений позволяли оценить, как футболисты двигаются в новой форме и как ткань реагирует на нагрузку. В термокамерах специалисты проверяли воздухопроницаемость, отвод влаги и способность экипировки помогать спортсменам регулировать температуру тела.

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В лаборатории Nike спортсмены тестировали экипировку в условиях жары и высокой влажности, приближенных к реальным матчам. Камеры фиксировали движения тела, а термокамеры помогали определить, какие участки экипировки нуждались в дополнительной вентиляции.

Для чемпионата Nike разработала новую ткань, полностью изготовленную из переработанных материалов. Особая структура вязки и сетчатые зоны в местах повышенного нагрева должны улучшать циркуляцию воздуха и помогать игрокам регулировать температуру тела.

Adidas, официальный партнер чемпионата мира, также использовал в новых комплектах технологии охлаждения. Компания подготовила форму для действующего чемпиона мира Аргентины, а также для Мексики, Колумбии и других сборных. Puma разработала комплекты для Португалии, Марокко и Сенегала.

Форма стала способом рассказать историю страны

Но на чемпионате мира важны не только вентиляция и отвод влаги. Футбольная форма давно стала символом национальной гордости, частью массовой культуры и одним из самых заметных товаров, связанных с турниром.

При создании комплектов Nike общалась с федерациями, футболистами и болельщиками, чтобы понять, какие воспоминания, символы и эмоции должна передавать форма каждой сборной.

Маккартни объяснил, что дизайнеры спрашивали болельщиков, что для них значит носить футболку Уругвая, представлять Францию или выходить на поле за Канаду.

Например, выездная форма Франции получила светло-зеленый оттенок, напоминающий патину Статуи Свободы, которую Франция подарила США в XIX веке. На внутренней бирке слово Liberté помещено в силуэт короны монумента, а на груди появились петух и две звезды, обозначающие победы сборной на чемпионатах мира.

Домашние комплекты Франции и Уругвая получили воротники, отсылающие к футбольной моде прошлых десятилетий. Для Франции этот элемент подчеркивал репутацию страны как одного из центров моды, а Уругваю помогал создать более классический футбольный образ.

Домашняя форма сборной США напоминает развевающийся флаг благодаря горизонтальным красно-белым полосам, а на канадском комплекте появился крупный кленовый лист.

Чемпионат превратился в борьбу Nike и Adidas за покупателей

За пределами поля ЧМ-2026 стал крупным коммерческим соревнованием между Nike и Adidas. Бренды боролись за продажи футболок, посещаемость магазинов и место в повседневном гардеробе болельщиков.

На старте турнира Adidas получил более заметный коммерческий импульс. По данным M Science, расходы на одежду бренда в мае выросли на 70% год к году и оставались высокими в июне. В первую неделю чемпионата посещаемость магазинов Adidas в США оказалась на 47% выше среднего уровня 2026 года, а футболка сборной Мексики стала самым продаваемым комплектом команды в сети JD Sports.

Для Nike чемпионат стал возможностью вернуть внимание к футбольному направлению после нескольких сложных лет и потери части рынка спортивной обуви. Компания обновила коллекции, расширила представленность футбольных товаров более чем в 5 тыс. собственных и партнерских магазинов и начала активнее работать с локальными уличными брендами.

Среди футболистов Nike сохранил небольшое преимущество. По подсчетам Reuters, в бутсах бренда вышли 232 игрока стартовых составов, тогда как обувь Adidas выбрали 218 футболистов.

Для обеих компаний чемпионат мира стал глобальной витриной, где каждая деталь, от структуры ткани до цвета футболки, работала одновременно на образ сборной и производителя.

Необычная форма Конго показала силу вирусного дизайна

Пока Nike и Adidas соревновались в технологиях игровой формы, сборная ДР Конго привлекла внимание одеждой за пределами поля.

Игроки прибыли в Хьюстон в строгих черных костюмах с леопардовыми вставками, серебристыми брошами и сумками в форме звезды. Фотографии быстро разошлись по соцсетям. Образ разработал родившийся в Конго и работающий в Париже дизайнер Элвин Мак, основатель бренда JMAKxParis.

Леопардовый рисунок отсылал к прозвищу команды и одновременно к одному из главных символов Конго, связанному с силой, стойкостью и храбростью. Вирусный образ принес результат и за пределами турнира. После появления фотографий Мак получил более 100 заказов на костюмы и сумки, а также запросы от футбольных клубов и национальных федераций.

В итоге одежда сборных на чемпионате мира вышла далеко за пределы обычной экипировки. Она объединила инженерные технологии, национальную историю, уличную моду и борьбу брендов за внимание покупателей по всему миру.

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