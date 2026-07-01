Чемпионат мира по футболу 2026 года стал самым масштабным турниром в истории соревнования и одновременно одним из самых сложных с технологической точки зрения. За трансляциями и цифровыми сервисами стоят системы искусственного интеллекта, серверная инфраструктура, более 30 внутренних приложений и мониторинг киберугроз в реальном времени.

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Ключевую роль в этой системе играет технологический командный центр ФИФА (Technology Command Center, TCC), расположенный в Корал-Гейблс недалеко от Майами. Отсюда специалисты следят за цифровой инфраструктурой турнира и поддерживают связь с командами на всех 16 аренах. Такая система особенно важна для чемпионата, который впервые прошел сразу в трех странах и собрал 48 национальных сборных.

По словам директора по технологиям ФИФА Начо Фреско, центр в реальном времени следит за работой 30 внутренних приложений и поддерживает прямую связь со специалистами на аренах. Международный вещательный центр в Далласе при этом отвечает за глобальное распространение сигнала. Потенциальную аудиторию турнира организаторы оценивают более чем в 6 млрд болельщиков по всему миру.

Отдельным испытанием стала информационная безопасность. Во время турнира системы ФИФА ежедневно фиксировали от 300 до 500 млн попыток взлома, вредоносных запросов и действий, способных нарушить работу цифровых платформ. Специалисты в реальном времени видели географию угроз, типы используемых ботов и другую активность злоумышленников. Фреско ожидал, что общее число таких попыток превысит показатель ЧМ-2022 в Катаре, когда их насчитали около 11 млрд.

Официальный технологический партнер ФИФА Lenovo развернул серверную инфраструктуру в Международном вещательном центре и поставил более 17 тыс. устройств Lenovo и Motorola для арен и тренировочных баз сборных. К работе на объектах турнира также привлекли свыше 200 инженеров компании. Каналы связи между стадионами и центром вещания получили резервные маршруты, которые позволяли переключать передачу данных при возникновении технических проблем.

По словам Фреско, главным показателем успеха стала незаметность технологий для зрителей. Если после матчей болельщики обсуждали футбол, а не сбои трансляций, работу приложений или проблемы с безопасностью, цифровая инфраструктура справлялась со своей задачей.

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