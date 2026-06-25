Компания Unilever запустила масштабную кампанию, приуроченную к чемпионату мира по футболу 2026. К продвижению брендов компания привлекла около 50 тыс. инфлюенсеров из 120 стран. Они создают материалы для разных рынков и цифровых платформ.

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В кампании участвуют несколько ключевых брендов Unilever, включая Rexona, Dove, Dove Men+Care и Axe. Для работы с авторами компания открыла площадки House of Fresh в городах, принимающих матчи чемпионата, в том числе в Мехико и Майами. Там блогеры и команды брендов могут быстро снимать и выпускать фото и видео, связанные с турниром.

Еще одним элементом проекта стал круглосуточный координационный центр The Locker Room. Авторы, аналитики и специалисты по социальным сетям следят за событиями чемпионата в реальном времени, а затем быстро готовят публикации для TikTok, YouTube и других платформ.

Масштаб аудитории в соцсетях показывает, почему Unilever сосредоточилась на работе с блогерами. По данным Tubular Labs, только за первый день турнира весь связанный с чемпионатом контент собрал на YouTube более 58 млрд просмотров. На брендированные публикации пришлось около 7,5% этого объема. Материалы Axe Mexico набрали 241 млн просмотров, а контент Rexona — 172 млн.

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В Unilever заявили, что хотят не только повысить узнаваемость брендов, но и сделать их частью повседневных разговоров болельщиков. Поэтому к кампании подключили не только спортивных блогеров и комментаторов, но и авторов, которые рассказывают о моде, красоте, образе жизни и развлечениях.

Вице-президент Unilever по интегрированным коммуникациям брендов Афке ван де Класхорст заявила, что спортивный маркетинг больше не ограничивается размещением логотипов и традиционным спонсорством. По ее словам, брендам важно участвовать в разговорах болельщиков и быстро реагировать на события, которые становятся популярными во время турнира.

В ФИФА рассчитывают, что сотрудничество с Unilever и тысячами авторов позволит удерживать внимание аудитории не только во время матчей, но и в перерывах между ними. Публикации о футболе, моде, музыке и развлечениях должны помочь организаторам выйти за пределы традиционной спортивной аудитории и привлечь к турниру пользователей социальных сетей.

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