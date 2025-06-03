Основное внимание и ресурсы в размере $200 млрд фонда Билла и Мелинды Гейтс будут направлены на развитие африканского континента в ближайшие два десятилетия, заявил сам миллиардер в выступлении в штаб-квартире Африканского союза в Аддис-Абебе.

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Обращаясь к собравшимся представителям власти, медицинским работникам и молодежным лидерам, Гейтс подчеркнул приоритетность сотрудничества с государствами, где здоровье населения находится в центре государственной политики. При этом он подтвердил свое намерение передать практически все личное состояние на благотворительные цели в установленные сроки.

Основной акцент в финансировании будет сделан на совершенствование системы первичной медицинской помощи, борьбу с опасными инфекционными заболеваниями, а также реализацию программ по охране материнского и детского здоровья.

Гейтс отдельно остановился на потенциале инновационных технологий, отметив способность африканских стран совершать технологические прорывы. По его словам, искусственный интеллект сегодня открывает для африканского здравоохранения такие же революционные возможности, какие когда-то предоставил мобильный банкинг.

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В качестве показательных примеров были приведены достижения Руанды, где системы на основе ИИ помогают своевременно диагностировать осложнения при беременности, Эфиопии, демонстрирующей устойчивый прогресс несмотря на сокращение международной помощи, и Нигерии, разрабатывающей комплексную национальную стратегию внедрения искусственного интеллекта в медицинскую практику.

В рамках июньского визита в Африку Гейтс запланировал серию рабочих встреч с руководством Эфиопии и Нигерии. На переговорах предполагается обсудить конкретные программы сотрудничества, включая проведение реформ в системе здравоохранения, реализацию проектов по обогащению пищевых продуктов важными микроэлементами, а также меры по развитию местного научного потенциала.

Таким образом, фонд подтвердил свою долгосрочную приверженность развитию африканского континента, где уже тринадцать лет успешно работают его региональные представительства. За прошедший период при поддержке организации было разработано свыше ста медицинских инноваций, а совместные усилия позволили сохранить более 80 млн человеческих жизней.

В заключительной части выступления Гейтс обозначил амбициозную цель на предстоящие двадцать лет: создать условия, при которых предотвратимые случаи материнской и детской смертности станут исключением, а новое поколение африканцев получит возможность полностью реализовать свой потенциал в условиях здоровья и благополучия.