«Яндекс» на этой неделе представил сразу пять продуктов, полезных для бизнеса разного размера. По-настоящему доступны малому и среднему бизнесу уже сейчас два — «Алиса AI Про» и Yandex Security. DataLens Platform, SourceCraft и AI-SPM рассчитаны больше на компании с готовой ИТ-инфраструктурой или пока недоступны вовсе. В частности, DataLens выйдет в общий доступ только в начале 2027 года, а сейчас работает лишь по заявкам на ранний доступ. «Инк» разобрал каждый анонс на предмет того, что можно использовать прямо сейчас, а что — обещания на будущее.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

«Алиса AI Про для бизнеса» — корпоративный мультиагент

Характеристики.

Мультиагентная архитектура: под задачу собирается команда специализированных ИИ-агентов, а «Алиса» координирует их работу и объединяет результат.

Более 120 готовых навыков, можно создавать собственные без кода.

Подключение по MCP-протоколу — открытому стандарту для связи агента с внешними и внутренними системами.

Контекстное окно зависит от выбранной модели «под капотом» — например, до миллиона токенов для наиболее крупных моделей.

Формат поставки (по данным компании): облако Yandex Cloud с сертификацией сейчас, до конца года обещают вариант on-premise в гибридном формате.

Что предлагают. Формально доступна по подписке любому клиенту Yandex AI Studio — то есть входной порог не привязан к размеру компании. При этом в компании сразу обозначили, что целятся в первую очередь в крупный сегмент:

«Мы сфокусированы на крупном сегменте бизнеса и на аудитории Yandex Cloud. Это преимущественно, ну, не в абсолюте, а в понятном деньгах все-таки крупный бизнес», — сказал руководитель Yandex AI Studio Артур Самигуллин.

Но на прямой вопрос о пороге входа для МСБ он же уточнил, что модель монетизации открыта для любого чека:

«Мы делаем публичные продукты. Мы не делаем «лендинг — подавай заявку — общайся с продажами». В студии есть режим Pay as you Go — любой разработчик может прийти и потратить хоть один рубль и уйти. То же самое будет и с про-версией «Алисы для бизнеса». Она будет доступна по подписке, и ее можно купить себе даже персонально».

Заявленный тестовый кейс — «Норникель», крупная промышленная компания, поэтому о реальном опыте применения именно в малом бизнесе пока судить рано, но формально барьера для входа с небольшим чеком нет.

Кому пригодится.

Малый и средний бизнес. Несколько из более чем 20 плагинов закрывают типовые задачи небольшой компании без найма отдельных специалистов: «МойСклад» — контроль остатков на складе, «Битрикс24» — работа со сделками в CRM, DaData и «Контур. Фокус» — проверка контрагентов перед сделкой, «1С Бухгалтерия» — учет и налоги. Для компании без штатного аналитика или юриста это способ закрыть базовые операционные задачи через один интерфейс.

Несколько из более чем 20 плагинов закрывают типовые задачи небольшой компании без найма отдельных специалистов: «МойСклад» — контроль остатков на складе, «Битрикс24» — работа со сделками в CRM, DaData и «Контур. Фокус» — проверка контрагентов перед сделкой, «1С Бухгалтерия» — учет и налоги. Для компании без штатного аналитика или юриста это способ закрыть базовые операционные задачи через один интерфейс. Крупный бизнес. Возможность развернуть на собственной инфраструктуре, выбрать конкретную модель «под капотом» и создавать узкоспециализированные навыки без программирования — то, что обычно нужно банкам, ретейлерам и промышленным компаниям с требованиями к хранению данных.

С чем сравнить.

Параметр Алиса AI Про для бизнеса GigaChat Enterprise (Сбер) Microsoft Copilot Cowork / Work IQ Входной порог Подписка AI Studio, включая персональную покупку Ориентация на регулируемые отрасли (152-ФЗ) Встроен в экосистему Microsoft 365, отдельной подписки на агент нет Практичность для малого бизнеса Плагины для склада, CRM, бухгалтерии, проверки контрагентов На момент публикации материала не заявлена Ориентирован на пользователей M365 Формат поставки Облако, к концу года — on-premise/гибрид (по данным компании) Локальная, облачная, гибридная Облако Microsoft

Читайте также OpenAI не заметила, как ее агенты вышли из закрытой среды и месяц действовали в интернете

DataLens Platform — сквозная аналитика без штата интеграторов

Характеристики.

Архитектура lakehouse — подход, при котором «сырые» данные из разных источников хранятся в одном дешевом хранилище, но поверх него работает слой, который умеет наводить в них порядок и быстро строить отчеты. Это ориентир, к которому стремятся современные аналитические платформы, поскольку не нужно заранее приводить данные к единому формату перед загрузкой.

Это выгоднее россыпи отдельных инструментов: для 5 систем аналитики может понадобиться до 10 интеграций между ними, для 10 систем — уже до 45 (это число пар связей между системами, растущее по формуле сочетаний).

Заявленный эффект (данные вендора, не независимая оценка): снижение затрат на аналитику до 30%, ускорение подготовки отчетов в 3–5 раз.

Что предлагают. Идея продукта снимает барьер, характерный именно для небольшой компании: не нужно держать команду дата-инженеров, которая настраивает и поддерживает интеграции между отдельными системами хранения, обработки и визуализации данных. Но практическое применение пока отложено: общедоступный релиз запланирован на начало 2027 года, сейчас доступна только заявка на ранний доступ.

Практическое применение.

Для торговой сети : может объединить данные о продажах, остатках и программе лояльности и спросить у ИИ-агента, какие товары заканчиваются в конкретных магазинах — задача, посильная и для сети из нескольких точек, а не только федерального ретейлера.

: может объединить данные о продажах, остатках и программе лояльности и спросить у ИИ-агента, какие товары заканчиваются в конкретных магазинах — задача, посильная и для сети из нескольких точек, а не только федерального ретейлера. Для производства: сопоставить выпуск продукции, простои оборудования и брак, чтобы понять, на какой линии и смене растет процент дефектов.

С чем сравнить.

Параметр DataLens Platform Аналитика в контуре Сбера Snowflake / Databricks Стадия готовности Ранний доступ, GA — начало 2027(по заявлению вендора) Действующий продукт Зрелые продукты на рынке Порог входа для малого бизнеса Потенциально низкий — не нужна своя дата-команда (по заявлению вендора) Встроено в банковский контур Требует опыта работы с облачной аналитикой

Если DataLens — это заявка на будущее, то следующий анонс касается того, что бизнес использует уже сегодня, — разработки.

Автономные ИИ-агенты для разработки на SourceCraft

Характеристики.

Каналы постановки задач: обсуждение в GitLab (веб-платформа для совместной разработки, где команды хранят код и обсуждают задачи и изменения), мессенджеры, веб-интерфейс SourceCraft, VSCode, командная строка.

Данные McKinsey: организации, которые перестроили рабочие процессы до внедрения ИИ-агентов, более чем вдвое чаще показывают рост производительности свыше 20%, чем те, кто просто добавил ИИ-инструменты в старые процессы. Также в задачах разработки среднее сокращение времени составило 11,2%, а объем повторной работы — 6,8%.

По данным «Яндекса», внутри компании сейчас 73% разработчиков регулярно используют ИИ. Цель к концу года по программе «75/75/75» — 75% разработчиков, 75% изменений и 75% кода с участием ИИ.

Кому пригодится. Это инструмент для компаний, у которых уже есть команда разработки и процессы в GitLab — то есть скорее для среднего и крупного бизнеса с собственным ИТ, чем для микрокомпании без разработчиков.

Практическое применение.

Разработчик описывает задачу (например, обновить версию библиотеки), назначает ее на агента — тот сам готовит окружение, правит код, прогоняет тесты и отправляет результат на проверку.

Агент работает под собственной учетной записью как участник команды, а не просто подсказывает в редакторе, закрывая рутинные задачи автономно, пока разработчик занят более сложными.

С чем сравнить.

Параметр SourceCraft GitHub Copilot Agents Роль агента Самостоятельный участник команды с учетной записью Ассистент, всё чаще с автономными сценариями Применимость Средний/крупный бизнес с командой разработки Аналогично — требует существующей ИТ-команды

Читайте также Главы американских компаний призвали замедлить разработку ИИ, но президент против

От разработки — к защите инфраструктуры, где Yandex Cloud представил сразу два связанных продукта.

Yandex Security — защита гибридной и мультиоблачной инфраструктуры

Характеристики.

Мониторинг мультиоблачной инфраструктуры в едином интерфейсе независимо от провайдера.

Smart Web Security: JS-Challenge — фоновая проверка ботов, капча показывается только при подозрительной активности.

Технологическая база создана совместно с SolidLab — российской группой компаний в сфере информационной безопасности.

Кому пригодится. По характеристикам это в первую очередь инструмент для компаний, которые уже используют несколько облачных провайдеров или сочетают облако с собственной инфраструктурой. Для микробизнеса с одним простым сайтом функциональность может быть избыточной, но порог входа снижен за счет скорости внедрения.

Практическое применение.

Интеграция с Security Deck, по данным компании, занимает несколько минут — это ощутимо ниже, чем разворачивание классических корпоративных ИБ-систем, что снижает барьер для компаний среднего размера без отдельного штата безопасников.

Беспарольная авторизация на основе WebAuthn/FIDO2 — — открытых стандартов, позволяющих входить в систему с помощью биометрии, физического ключа или устройства вместо пароля. Это практическая мера защиты от фишинга, актуальная для любой компании, где сотрудники входят в рабочие системы удаленно.

Модуль Access Analyzer автоматически находит неиспользуемые сервисные аккаунты и избыточные права — то, что вручную небольшая ИБ-команда может не успевать отслеживать.

С чем сравнить.

Параметры Yandex Security Positive Technologies / Solar AWS IAM Access Analyzer Охват Мультиоблако + гибрид + on-premise («на месте») Преимущественно on-premise Мультиаккаунт как стандарт внутри AWS Скорость внедрения Несколько минут на интеграцию (по данным компании) Обычно требует проекта внедрения Встроено в экосистему AWS

AI-SPM — защита именно ИИ-систем (новое направление в Security Deck)

Характеристики.

В основе — открытая методология AI-SAFE 2.0, разработанная Yandex Cloud совместно с SolidLab. Она связывает элементы ИИ-инфраструктуры с конкретными уязвимостями и предлагает меры защиты.

Позиционируется как одно из первых комплексных решений класса AI-SPM (AI Security Posture Management) на российском рынке.

Методология открыта для ИТ-сообщества, чек-листы и подход можно использовать даже без покупки самого модуля.

Кому пригодится. Это специализированный модуль внутри Yandex Security Deck — логичное продолжение для компаний, которые уже строят ИИ-приложения или агентов и не хотят вручную аудировать их безопасность. Особенно ценно для команд без отдельного специалиста по ИБ, знакомого именно с рисками ИИ-систем.

По данным Gartner, мировой рынок средств защиты ИИ вырастет с $2,8 млрд в 2026 году до 4,8 млрд в 2027-м — почти на 69% за год. Российский рынок пока в стадии формирования: в 2026 году его оценивают в 1–4 млрд руб., а к 2029–2030 годам прогнозируют рост до 11–30 млрд руб.

Практическое применение.

Автоматическая инвентаризация ИИ-активов компании (модели, данные, серверы) и непрерывный мониторинг — без ручного аудита, что снимает нагрузку с небольшой команды безопасности или ИТ-специалиста, совмещающего несколько ролей.

Готовые сценарии защиты: как предотвратить подмену обучающих данных, защитить модель от взлома через поддельные запросы (промпт-инъекции), ограничить доступ посторонних к ИИ-системе.

Стандарты проверки защищенности в виде «чек-листа» — прозрачный формат оценки рисков для команды без глубокой экспертизы в ИБ ИИ-систем.

С чем сравнить.

Параметр AI-SPM (Yandex Security Deck) Зарубежные AI-SPM решения Классические ИБ-инструменты без AI-SPM Специализация Именно риски ИИ-систем: модели, данные, промпт-атаки Аналогичный фокус, рынок формируется с 2024–2025 годов Не покрывают специфику ИИ-агентов и моделей Открытость методологии AI-SAFE 2.0 открыт для сообщества Обычно закрытая методология вендора Не применимо

Материал подготовлен по итогам пресс-мероприятия Yandex Cloud (Yandex Scale 2026, 24 сентября, Москва и онлайн). Фактура по продуктам — со слов и материалов вендора; там, где это возможно, приводятся независимые сравнения и оценки третьих сторон.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.