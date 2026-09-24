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Что показали на Yandex Scale 2026: пять технологий и что они реально дают бизнесу

«Яндекс» на этой неделе представил сразу пять продуктов, полезных для бизнеса разного размера. По-настоящему доступны малому и среднему бизнесу уже сейчас два — «Алиса AI Про» и Yandex Security. DataLens Platform, SourceCraft и AI-SPM рассчитаны больше на компании с готовой ИТ-инфраструктурой или пока недоступны вовсе. В частности, DataLens выйдет в общий доступ только в начале 2027 года, а сейчас работает лишь по заявкам на ранний доступ. «Инк» разобрал каждый анонс на предмет того, что можно использовать прямо сейчас, а что — обещания на будущее.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

«Алиса AI Про для бизнеса» — корпоративный мультиагент

Характеристики.

  • Мультиагентная архитектура: под задачу собирается команда специализированных ИИ-агентов, а «Алиса» координирует их работу и объединяет результат.
  • Более 120 готовых навыков, можно создавать собственные без кода.
  • Подключение по MCP-протоколу — открытому стандарту для связи агента с внешними и внутренними системами.
  • Контекстное окно зависит от выбранной модели «под капотом» — например, до миллиона токенов для наиболее крупных моделей.
  • Формат поставки (по данным компании): облако Yandex Cloud с сертификацией сейчас, до конца года обещают вариант on-premise в гибридном формате.

Что предлагают. Формально доступна по подписке любому клиенту Yandex AI Studio — то есть входной порог не привязан к размеру компании. При этом в компании сразу обозначили, что целятся в первую очередь в крупный сегмент:

«Мы сфокусированы на крупном сегменте бизнеса и на аудитории Yandex Cloud. Это преимущественно, ну, не в абсолюте, а в понятном деньгах все-таки крупный бизнес», — сказал руководитель Yandex AI Studio Артур Самигуллин.

Но на прямой вопрос о пороге входа для МСБ он же уточнил, что модель монетизации открыта для любого чека:

«Мы делаем публичные продукты. Мы не делаем «лендинг — подавай заявку — общайся с продажами». В студии есть режим Pay as you Go — любой разработчик может прийти и потратить хоть один рубль и уйти. То же самое будет и с про-версией «Алисы для бизнеса». Она будет доступна по подписке, и ее можно купить себе даже персонально».

Заявленный тестовый кейс — «Норникель», крупная промышленная компания, поэтому о реальном опыте применения именно в малом бизнесе пока судить рано, но формально барьера для входа с небольшим чеком нет.

Кому пригодится.

  • Малый и средний бизнес. Несколько из более чем 20 плагинов закрывают типовые задачи небольшой компании без найма отдельных специалистов: «МойСклад» — контроль остатков на складе, «Битрикс24» — работа со сделками в CRM, DaData и «Контур. Фокус» — проверка контрагентов перед сделкой, «1С Бухгалтерия» — учет и налоги. Для компании без штатного аналитика или юриста это способ закрыть базовые операционные задачи через один интерфейс.
  • Крупный бизнес. Возможность развернуть на собственной инфраструктуре, выбрать конкретную модель «под капотом» и создавать узкоспециализированные навыки без программирования — то, что обычно нужно банкам, ретейлерам и промышленным компаниям с требованиями к хранению данных.

С чем сравнить.

ПараметрАлиса AI Про для бизнесаGigaChat Enterprise (Сбер)Microsoft Copilot Cowork / Work IQ
Входной порогПодписка AI Studio, включая персональную покупкуОриентация на регулируемые отрасли (152-ФЗ)Встроен в экосистему Microsoft 365, отдельной подписки на агент нет
Практичность для малого бизнесаПлагины для склада, CRM, бухгалтерии, проверки контрагентовНа момент публикации материала не заявленаОриентирован на пользователей M365
Формат поставкиОблако, к концу года — on-premise/гибрид (по данным компании)Локальная, облачная, гибриднаяОблако Microsoft

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DataLens Platform — сквозная аналитика без штата интеграторов

Характеристики.

  • Архитектура lakehouse — подход, при котором «сырые» данные из разных источников хранятся в одном дешевом хранилище, но поверх него работает слой, который умеет наводить в них порядок и быстро строить отчеты. Это ориентир, к которому стремятся современные аналитические платформы, поскольку не нужно заранее приводить данные к единому формату перед загрузкой.
  • Это выгоднее россыпи отдельных инструментов: для 5 систем аналитики может понадобиться до 10 интеграций между ними, для 10 систем — уже до 45 (это число пар связей между системами, растущее по формуле сочетаний).
  • Заявленный эффект (данные вендора, не независимая оценка): снижение затрат на аналитику до 30%, ускорение подготовки отчетов в 3–5 раз.

Что предлагают. Идея продукта снимает барьер, характерный именно для небольшой компании: не нужно держать команду дата-инженеров, которая настраивает и поддерживает интеграции между отдельными системами хранения, обработки и визуализации данных. Но практическое применение пока отложено: общедоступный релиз запланирован на начало 2027 года, сейчас доступна только заявка на ранний доступ.

Практическое применение.

  • Для торговой сети: может объединить данные о продажах, остатках и программе лояльности и спросить у ИИ-агента, какие товары заканчиваются в конкретных магазинах — задача, посильная и для сети из нескольких точек, а не только федерального ретейлера.
  • Для производства: сопоставить выпуск продукции, простои оборудования и брак, чтобы понять, на какой линии и смене растет процент дефектов.

С чем сравнить.

ПараметрDataLens PlatformАналитика в контуре СбераSnowflake / Databricks
Стадия готовностиРанний доступ, GA — начало 2027(по заявлению вендора)Действующий продуктЗрелые продукты на рынке
Порог входа для малого бизнесаПотенциально низкий — не нужна своя дата-команда (по заявлению вендора)Встроено в банковский контурТребует опыта работы с облачной аналитикой

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Если DataLens — это заявка на будущее, то следующий анонс касается того, что бизнес использует уже сегодня, — разработки.

Автономные ИИ-агенты для разработки на SourceCraft

Характеристики.

  • Каналы постановки задач: обсуждение в GitLab (веб-платформа для совместной разработки, где команды хранят код и обсуждают задачи и изменения), мессенджеры, веб-интерфейс SourceCraft, VSCode, командная строка.
  • Данные McKinsey: организации, которые перестроили рабочие процессы до внедрения ИИ-агентов, более чем вдвое чаще показывают рост производительности свыше 20%, чем те, кто просто добавил ИИ-инструменты в старые процессы. Также в задачах разработки среднее сокращение времени составило 11,2%, а объем повторной работы — 6,8%.
  • По данным «Яндекса», внутри компании сейчас 73% разработчиков регулярно используют ИИ. Цель к концу года по программе «75/75/75» — 75% разработчиков, 75% изменений и 75% кода с участием ИИ.

Кому пригодится. Это инструмент для компаний, у которых уже есть команда разработки и процессы в GitLab — то есть скорее для среднего и крупного бизнеса с собственным ИТ, чем для микрокомпании без разработчиков.

Практическое применение.

  • Разработчик описывает задачу (например, обновить версию библиотеки), назначает ее на агента — тот сам готовит окружение, правит код, прогоняет тесты и отправляет результат на проверку.
  • Агент работает под собственной учетной записью как участник команды, а не просто подсказывает в редакторе, закрывая рутинные задачи автономно, пока разработчик занят более сложными.

С чем сравнить.

ПараметрSourceCraftGitHub Copilot Agents
Роль агентаСамостоятельный участник команды с учетной записьюАссистент, всё чаще с автономными сценариями
ПрименимостьСредний/крупный бизнес с командой разработкиАналогично — требует существующей ИТ-команды

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От разработки — к защите инфраструктуры, где Yandex Cloud представил сразу два связанных продукта.

Yandex Security — защита гибридной и мультиоблачной инфраструктуры

Характеристики.

  • Мониторинг мультиоблачной инфраструктуры в едином интерфейсе независимо от провайдера.
  • Smart Web Security: JS-Challenge — фоновая проверка ботов, капча показывается только при подозрительной активности.
  • Технологическая база создана совместно с SolidLab — российской группой компаний в сфере информационной безопасности.

Кому пригодится. По характеристикам это в первую очередь инструмент для компаний, которые уже используют несколько облачных провайдеров или сочетают облако с собственной инфраструктурой. Для микробизнеса с одним простым сайтом функциональность может быть избыточной, но порог входа снижен за счет скорости внедрения.

Практическое применение.

  • Интеграция с Security Deck, по данным компании, занимает несколько минут — это ощутимо ниже, чем разворачивание классических корпоративных ИБ-систем, что снижает барьер для компаний среднего размера без отдельного штата безопасников.
  • Беспарольная авторизация на основе WebAuthn/FIDO2 — — открытых стандартов, позволяющих входить в систему с помощью биометрии, физического ключа или устройства вместо пароля. Это практическая мера защиты от фишинга, актуальная для любой компании, где сотрудники входят в рабочие системы удаленно.
  • Модуль Access Analyzer автоматически находит неиспользуемые сервисные аккаунты и избыточные права — то, что вручную небольшая ИБ-команда может не успевать отслеживать.

С чем сравнить.

ПараметрыYandex SecurityPositive Technologies / SolarAWS IAM Access Analyzer
ОхватМультиоблако + гибрид + on-premise («на месте»)Преимущественно on-premiseМультиаккаунт как стандарт внутри AWS
Скорость внедренияНесколько минут на интеграцию (по данным компании)Обычно требует проекта внедренияВстроено в экосистему AWS

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AI-SPM — защита именно ИИ-систем (новое направление в Security Deck)

Характеристики.

  • В основе — открытая методология AI-SAFE 2.0, разработанная Yandex Cloud совместно с SolidLab. Она связывает элементы ИИ-инфраструктуры с конкретными уязвимостями и предлагает меры защиты.
  • Позиционируется как одно из первых комплексных решений класса AI-SPM (AI Security Posture Management) на российском рынке.
  • Методология открыта для ИТ-сообщества, чек-листы и подход можно использовать даже без покупки самого модуля.

Кому пригодится. Это специализированный модуль внутри Yandex Security Deck — логичное продолжение для компаний, которые уже строят ИИ-приложения или агентов и не хотят вручную аудировать их безопасность. Особенно ценно для команд без отдельного специалиста по ИБ, знакомого именно с рисками ИИ-систем.

По данным Gartner, мировой рынок средств защиты ИИ вырастет с $2,8 млрд в 2026 году до 4,8 млрд в 2027-м — почти на 69% за год. Российский рынок пока в стадии формирования: в 2026 году его оценивают в 1–4 млрд руб., а к 2029–2030 годам прогнозируют рост до 11–30 млрд руб.

Практическое применение.

  • Автоматическая инвентаризация ИИ-активов компании (модели, данные, серверы) и непрерывный мониторинг — без ручного аудита, что снимает нагрузку с небольшой команды безопасности или ИТ-специалиста, совмещающего несколько ролей.
  • Готовые сценарии защиты: как предотвратить подмену обучающих данных, защитить модель от взлома через поддельные запросы (промпт-инъекции), ограничить доступ посторонних к ИИ-системе.
  • Стандарты проверки защищенности в виде «чек-листа» — прозрачный формат оценки рисков для команды без глубокой экспертизы в ИБ ИИ-систем.

С чем сравнить.

ПараметрAI-SPM (Yandex Security Deck)Зарубежные AI-SPM решенияКлассические ИБ-инструменты без AI-SPM
СпециализацияИменно риски ИИ-систем: модели, данные, промпт-атакиАналогичный фокус, рынок формируется с 2024–2025 годовНе покрывают специфику ИИ-агентов и моделей
Открытость методологииAI-SAFE 2.0 открыт для сообществаОбычно закрытая методология вендораНе применимо

Материал подготовлен по итогам пресс-мероприятия Yandex Cloud (Yandex Scale 2026, 24 сентября, Москва и онлайн). Фактура по продуктам — со слов и материалов вендора; там, где это возможно, приводятся независимые сравнения и оценки третьих сторон.

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