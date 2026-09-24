«Яндекс» на этой неделе представил сразу пять продуктов, полезных для бизнеса разного размера. По-настоящему доступны малому и среднему бизнесу уже сейчас два — «Алиса AI Про» и Yandex Security. DataLens Platform, SourceCraft и AI-SPM рассчитаны больше на компании с готовой ИТ-инфраструктурой или пока недоступны вовсе. В частности, DataLens выйдет в общий доступ только в начале 2027 года, а сейчас работает лишь по заявкам на ранний доступ. «Инк» разобрал каждый анонс на предмет того, что можно использовать прямо сейчас, а что — обещания на будущее.
Характеристики.
Что предлагают. Формально доступна по подписке любому клиенту Yandex AI Studio — то есть входной порог не привязан к размеру компании. При этом в компании сразу обозначили, что целятся в первую очередь в крупный сегмент:
«Мы сфокусированы на крупном сегменте бизнеса и на аудитории Yandex Cloud. Это преимущественно, ну, не в абсолюте, а в понятном деньгах все-таки крупный бизнес», — сказал руководитель Yandex AI Studio Артур Самигуллин.
Но на прямой вопрос о пороге входа для МСБ он же уточнил, что модель монетизации открыта для любого чека:
«Мы делаем публичные продукты. Мы не делаем «лендинг — подавай заявку — общайся с продажами». В студии есть режим Pay as you Go — любой разработчик может прийти и потратить хоть один рубль и уйти. То же самое будет и с про-версией «Алисы для бизнеса». Она будет доступна по подписке, и ее можно купить себе даже персонально».
Заявленный тестовый кейс — «Норникель», крупная промышленная компания, поэтому о реальном опыте применения именно в малом бизнесе пока судить рано, но формально барьера для входа с небольшим чеком нет.
Кому пригодится.
С чем сравнить.
|Параметр
|Алиса AI Про для бизнеса
|GigaChat Enterprise (Сбер)
|Microsoft Copilot Cowork / Work IQ
|Входной порог
|Подписка AI Studio, включая персональную покупку
|Ориентация на регулируемые отрасли (152-ФЗ)
|Встроен в экосистему Microsoft 365, отдельной подписки на агент нет
|Практичность для малого бизнеса
|Плагины для склада, CRM, бухгалтерии, проверки контрагентов
|На момент публикации материала не заявлена
|Ориентирован на пользователей M365
|Формат поставки
|Облако, к концу года — on-premise/гибрид (по данным компании)
|Локальная, облачная, гибридная
|Облако Microsoft
Характеристики.
Что предлагают. Идея продукта снимает барьер, характерный именно для небольшой компании: не нужно держать команду дата-инженеров, которая настраивает и поддерживает интеграции между отдельными системами хранения, обработки и визуализации данных. Но практическое применение пока отложено: общедоступный релиз запланирован на начало 2027 года, сейчас доступна только заявка на ранний доступ.
Практическое применение.
С чем сравнить.
|Параметр
|DataLens Platform
|Аналитика в контуре Сбера
|Snowflake / Databricks
|Стадия готовности
|Ранний доступ, GA — начало 2027(по заявлению вендора)
|Действующий продукт
|Зрелые продукты на рынке
|Порог входа для малого бизнеса
|Потенциально низкий — не нужна своя дата-команда (по заявлению вендора)
|Встроено в банковский контур
|Требует опыта работы с облачной аналитикой
Если DataLens — это заявка на будущее, то следующий анонс касается того, что бизнес использует уже сегодня, — разработки.
Автономные ИИ-агенты для разработки на SourceCraft
Характеристики.
Кому пригодится. Это инструмент для компаний, у которых уже есть команда разработки и процессы в GitLab — то есть скорее для среднего и крупного бизнеса с собственным ИТ, чем для микрокомпании без разработчиков.
Практическое применение.
С чем сравнить.
|Параметр
|SourceCraft
|GitHub Copilot Agents
|Роль агента
|Самостоятельный участник команды с учетной записью
|Ассистент, всё чаще с автономными сценариями
|Применимость
|Средний/крупный бизнес с командой разработки
|Аналогично — требует существующей ИТ-команды
От разработки — к защите инфраструктуры, где Yandex Cloud представил сразу два связанных продукта.
Характеристики.
Кому пригодится. По характеристикам это в первую очередь инструмент для компаний, которые уже используют несколько облачных провайдеров или сочетают облако с собственной инфраструктурой. Для микробизнеса с одним простым сайтом функциональность может быть избыточной, но порог входа снижен за счет скорости внедрения.
Практическое применение.
С чем сравнить.
|Параметры
|Yandex Security
|Positive Technologies / Solar
|AWS IAM Access Analyzer
|Охват
|Мультиоблако + гибрид + on-premise («на месте»)
|Преимущественно on-premise
|Мультиаккаунт как стандарт внутри AWS
|Скорость внедрения
|Несколько минут на интеграцию (по данным компании)
|Обычно требует проекта внедрения
|Встроено в экосистему AWS
Характеристики.
Кому пригодится. Это специализированный модуль внутри Yandex Security Deck — логичное продолжение для компаний, которые уже строят ИИ-приложения или агентов и не хотят вручную аудировать их безопасность. Особенно ценно для команд без отдельного специалиста по ИБ, знакомого именно с рисками ИИ-систем.
По данным Gartner, мировой рынок средств защиты ИИ вырастет с $2,8 млрд в 2026 году до 4,8 млрд в 2027-м — почти на 69% за год. Российский рынок пока в стадии формирования: в 2026 году его оценивают в 1–4 млрд руб., а к 2029–2030 годам прогнозируют рост до 11–30 млрд руб.
Практическое применение.
С чем сравнить.
|Параметр
|AI-SPM (Yandex Security Deck)
|Зарубежные AI-SPM решения
|Классические ИБ-инструменты без AI-SPM
|Специализация
|Именно риски ИИ-систем: модели, данные, промпт-атаки
|Аналогичный фокус, рынок формируется с 2024–2025 годов
|Не покрывают специфику ИИ-агентов и моделей
|Открытость методологии
|AI-SAFE 2.0 открыт для сообщества
|Обычно закрытая методология вендора
|Не применимо
Материал подготовлен по итогам пресс-мероприятия Yandex Cloud (Yandex Scale 2026, 24 сентября, Москва и онлайн). Фактура по продуктам — со слов и материалов вендора; там, где это возможно, приводятся независимые сравнения и оценки третьих сторон.
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