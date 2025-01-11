С момента запуска акции «Сухой январь» в 2013 году организацией Alcohol Change UK ее популярность значительно возросла. В 2023 году более 175 тыс. человек официально зарегистрировались для отказа от алкоголя на январь, и, вероятно, еще больше сделали это неофициально. Отказ от алкоголя всего на месяц может принести много пользы, которая проявляется в ряде факторов для здоровья.

На биологическом уровне отказ от алкоголя на протяжении одного месяца приводит к снижению жира в печени, уровня глюкозы и холестерина в крови. Кроме того, месяц воздержания от алкоголя может предоставить множество психологических преимуществ. Это подтвердило одно исследование, проведенное в сотрудничестве с Alcohol Change UK, посвященное «Сухому январю».

В исследовании, в котором приняли участие 4232 взрослых человека, подписавшихся на акцию «Сухой январь», участники прошли опрос перед началом испытания, а затем повторные опросы в первую неделю февраля.

Одним из основных результатов стало улучшение качества сна: более половины участников (56%) отметили, что к концу месяца их сон стал гораздо лучше. Несмотря на распространенное мнение, что алкоголь помогает заснуть, фактически он снижает качество сна и уменьшает общее время, проведенное в состоянии покоя, что может негативно сказаться на памяти и концентрации. Кроме того, употребление алкоголя может усугублять проблемы с апноэ во сне.

В дополнение к этому, 52% участников отметили, что у них появилось больше энергии, а 50% сообщили об улучшении общего состояния здоровья. Кроме того, 63% респондентов указали на то, что «Сухой январь» помог им сэкономить деньги.

В последующем исследовании, в котором участвовали 1192 человека, проходившие «Сухой январь» на протяжении шести месяцев были использованы опросники для оценки психологического благополучия и самоэффективности — то есть ощущения способности справляться с трудностями. Результаты исследования показали значительные улучшения по обоим показателям.

Кроме того, участники, принявшие участие в «Сухом январе», отмечали, что стали лучше контролировать свое употребление алкоголя. Эти положительные изменения были замечены у всех участников, но особенно ярко они проявились у тех, кто воздерживался от алкоголя на протяжении всего месяца.

Также было проведено параллельное исследование среди общего населения, чтобы сравнить тех, кто участвовал в эксперименте «Сухой январь», с теми, кто не предпринимал попыток изменить свои привычки.

Результаты показали, что положительные изменения, наблюдаемые у участников программы «Сухой январь», не были зафиксированы в общей выборке. Это свидетельствует о том, что улучшения, которые были замечены, были результатом участия в «Сухом январе», а не сезонными колебаниями в употреблении алкоголя или общем самочувствии.

Примерно половина участников, придерживающихся «сухого января», возвращаются к своему прежнему уровню употребления алкоголя, однако при этом они сообщают, что стали лучше контролировать ситуацию. Примерно 40% из них приняли решение внести более серьезные изменения в свой образ жизни, пить меньше дней в неделю или же уменьшить количества выпиваемого алкоголя в те дни, когда они все же решают выпить.

Чтобы провести свой «сухой январь», рекомендуется минимизировать возможности для употребления алкоголя, например, не держать его дома. При планировании похода с друзьями в ресторан или бар лучше заранее определиться с безалкогольными напитками. А также заранее продумать, как вежливо отказаться от предложений выпить.

Если справиться с социальным давлением сложно, стоит выбирать места и время встреч, когда не предполагается употребление алкоголя, например, в кафе или в дневное время. Также некоторые люди находят полезным работать в паре с другим человеком, хотя такой метод подходит не всем. Кроме того, важно учитывать, что «Сухой январь» может быть неэффективным для тех, кто страдает алкогольной зависимостью или наркоманией.

Несмотря на то, что многие считают, что бокал вина в день может быть полезен для сердца, в новом отчете главного хирурга США Вивека Мурти утверждается, что даже маленькие дозы алкоголя могут негативно сказаться на здоровье и увеличить вероятность развития рака.