Павел Дуров объявил, что криптовалюта TON сменит название на GRAM. На переход уйдет около трех недель. Само название блокчейна — The Open Network — останется прежним, изменится только тикер токена.

Для тех, кто следит за Telegram давно, в этом есть очевидная ирония: GRAM — это не новое название, а старое. Именно так называлась криптовалюта, которую Дуров разрабатывал с 2018 года в рамках проекта TON.

В 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заблокировала ее запуск, признав незарегистрированной ценной бумагой. Telegram проиграл судебный спор, вернул инвесторам $1,2 млрд и публично закрыл проект.

Сейчас Дуров возвращает именно это название, и это не случайность. В январе 2025 года сменился председатель SEC: Гэри Генслер, при котором шло преследование Telegram, ушел в отставку. Новое руководство ведомства кардинально сменило тон — отказалось от стратегии «регулирование через принуждение» и впервые за годы исключило криптоактивы из плановых приоритетов надзора на 2026 год. Получается, что старый долг перед американским регулятором Telegram урегулировал еще в 2020-м, а сейчас регулятор и вовсе смотрит в другую сторону.

Ребрендинг — часть более широкой стратегии. В мае 2026 года Telegram объявил, что сам становится главным валидатором сети TON, фактически заменяя TON Foundation. Дуров называет происходящее «возвращением к истокам» и говорит, что переименование — это анонс того, что будет дальше. Что именно — не уточняет.

Что это значит для бизнеса

Для предпринимателей, работающих в экосистеме Telegram, это имеет вполне практический смысл. Мессенджер с более чем 1 млрд пользователей последовательно строит собственную финансовую инфраструктуру, включающую рекламный инвентарь, монетизацию контента, мини-приложения. И все это уже работает на блокчейне TON/GRAM. В 2024 году выручка Telegram превысила $1 млрд, и главным источником дохода стал именно Toncoin. Соответственно, чем теснее связь между мессенджером и его криптовалютой, тем больше это касается любого, кто продает через Telegram или монетизирует там аудиторию.

