Меняется общество, а с ним и механизмы поиска сотрудников. Не так давно беседы проводились по телефону с последующим приглашением в офис, а сейчас их перенесли в мессенджеры и приложения. Причины перехода работодатели назвали в опросе облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, подробности — в распоряжении «Инка».

Источник: Pressfoto/Freepik

В условиях борьбы компаний за каждый кадр работодателям приходится находить новые способы связи с потенциальными сотрудниками. Talantix провели опрос среди 665 российских работодателей и узнали, что более трети (36%) считают связь через сообщения эффективнее телефонных звонков. Это обусловлено тем, что множество соискателей игнорируют звонки с незнакомых номеров. Кроме того, звонок требует отвлечься от текущих дел, что не всегда удобно.

Читайте также Каждый четвертый россиянин категорически против работы с друзьями — даже за деньги

Сообщения пользуются популярностью и из-за их ненавязчивости. Кандидат может внимательно прочитать текст в удобное для него время, обдумать предложение и ответ на него. Однако четверть (24%) работодателей считают звонки лучше сообщений, поскольку сообщения часто остаются непрочитанными.

При этом 34% опрошенных назвали оба способа одинаково эффективными. Они остаются самыми популярными среди всех работодателей (по 68% голосов). Второе место занимают джоб-борды (специализированные сайты для поиска сотрудников или работы) — 42%. Такие инструменты, как CRM (Customer Relationship Management) для подбора и электронная почта, набрали по 15% голосов.

Ранее треть опрошенных россиян призналась, что для поиска работы прибегала к помощи искусственного интеллекта.