Американский стартап CivilGrid привлек $26 млн в раунде серии A, чтобы расширить работу по всей территории США и развивать цифровую платформу для планирования инфраструктурных проектов. Раунд возглавила Spark Capital, среди других инвесторов — Energy Impact Partners, Afore Capital, A, Ford Street Ventures и SNR Ventures.

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Одна из давних проблем инфраструктурного строительства — отсутствие полной картины того, что находится на площадке и какие ограничения могут помешать проекту. CivilGrid сводит на одной цифровой карте данные об инженерных сетях, подземных объектах, геологических условиях, муниципальных проектах, экологических требованиях и правах на землю. С этой картой могут одновременно работать коммунальные компании, инженеры, строители и государственные структуры.

Масштаб проблемы в США исчисляется сотнями тысяч инцидентов. В пресс-релизе CivilGrid со ссылкой на отраслевые данные говорится примерно о 200 тыс. повреждений подземных коммуникаций ежегодно — от аварий на водопроводах до разрывов газовых линий. Стартап приводит оценку потерь в $30 млрд в год, однако она относится к 2019 году: в августе 2026-го Common Ground Alliance повысила показатель до $83,2 млрд, включив в него ремонт, простои бизнеса, задержки, экстренные работы и другие последствия.

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При подготовке проекта специалистам приходится собирать информацию из десятков источников — PDF-документов, ведомственных баз, муниципальных систем и даже телефонных разговоров. CivilGrid объединяет эти сведения в общей геопространственной среде, где возможные пересечения инженерных сетей, проектных решений и других ограничений можно обнаружить еще до выхода строителей на площадку.

Среди крупных клиентов CivilGrid — энергетическая компания PG&E. По данным стартапа, платформа помогла ей устранить связанные с дорожным покрытием проектные конфликты на сумму свыше $60 млн, сократить объем выездных обследований и геодезических работ на 40%, а также выиграть до четырех месяцев на этапах предпроектной оценки, планирования и проектирования.

В CivilGrid ждут роста спроса на подобные инструменты по мере обновления инфраструктуры США. Энергетическим компаниям предстоит модернизировать сети, городам — расширять электрические мощности и общественный транспорт, операторам связи — развивать широкополосные сети, а властям — обновлять системы водоснабжения. Дополнительный спрос на строительство создадут дата-центры и оборонные объекты.

По словам генерального директора и сооснователя CivilGrid Джоша Маканика, инфраструктурные команды нередко начинают проекты с неполными данными о площадке и работают в разрозненных системах. В результате сроки растягиваются, расходы увеличиваются, а риски, которых можно было избежать, обнаруживаются слишком поздно.

Новый капитал CivilGrid направит на выход в новые регионы США и развитие функций для планирования и проектирования. По оценке стартапа, платформа может сокращать время предпроектной проверки на 85% и высвобождать 5–10% бюджетов за счет уменьшения числа неожиданных проблем на площадке, срочных переносов инженерных сетей и повторного проектирования.

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