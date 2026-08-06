Пока Южная Корея переживает рекордную жару, в стране набирает популярность приложение, которое ищет не самый быстрый, а самый тенистый маршрут. Оно помогает пешеходам добраться до места, как можно дольше оставаясь в тени.

Jo Quinn, Unsplash

Приложение Geuneullo: Summer Routes for Walkers рассчитывает положение солнца и тени от зданий и деревьев для выбранного времени. Затем сервис предлагает наиболее тенистый пешеходный маршрут и показывает, сколько займет дорога и какая ее часть пройдет без прямых солнечных лучей.

Возможности сервиса этим не ограничиваются. В автобусе он советует, у какого окна — слева или справа — будет меньше солнца с учетом направления движения. Для наземных участков метро приложение показывает, с какой стороны лучше сесть, чтобы ехать спиной к солнцу. Оно также строит маршруты для прогулок и пробежек, учитывая дистанцию, темп, тень, уклон и лестницы.

Geuneullo вышло в App Store 18 июля, а сам сервис также доступен внутри южнокорейского супераппа Toss. Версия для Android пока проходит модерацию. Несмотря на недавний запуск, приложение уже возглавило рейтинг бесплатных сервисов в категории «Навигация» южнокорейского App Store, опередив Google Maps, Kakao Map и Naver Map.

Сервис создал 23-летний Ю Мин Джун, студент факультета математического образования Сеульского национального университета, который также изучает венчурное управление. Идея родилась из его собственной долгой дороги в университет — поездка из провинции Кёнгидо до кампуса в Сеуле может занимать до двух часов.

Для расчета тенистых маршрутов Ю объединил OpenStreetMap с открытыми государственными данными о форме и высоте зданий, расположении и размере крон деревьев, парках и общественном транспорте. Алгоритм определяет высоту и направление солнца для выбранного места и времени, а затем наносит рассчитанные тени на карту.

«Я надеюсь, что приложение поможет сделать города более удобными для пешеходов и улучшит доступ к тени», — отметил разработчик.

Похожие решения этим летом использовали и за пределами Южной Кореи. Во время чемпионата мира по футболу 2026 года у стадионов и в фан-зонах размещали пункты с питьевой водой, охлаждающие палатки, вентиляторы и установки, распыляющие водяной туман. Эти меры должны были снизить риск перегрева у болельщиков.

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