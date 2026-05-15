Исследователи из компании Calif обнаружили серьезные уязвимости в macOS с помощью ранней версии нераскрытой ИИ-модели Anthropic — Mythos, также известной как Claude Mythos Preview. Об этом пишет Wall Street Journal. Это первый публично известный случай применения ИИ-модели такого уровня для поиска критических багов в одной из самых защищенных настольных операционных систем на рынке.

Unsplash

Исследователи Calif создали программный инструмент, который объединял две уязвимости и набор продвинутых техник для повреждения памяти Mac с последующим доступом к защищенным разделам системы. Работа велась в апреле 2026 года в рамках тестирования ранней версии Mythos. ехнические детали найденных проблем не раскрываются — вероятно, Apple уже получила информацию об уязвимостях и готовит исправления.

Находка стала частью инициативы Anthropic под названием Project Glasswing. В рамках программы избранные партнеры компании — в том числе Apple, Google и Microsoft — получают доступ к возможностям Mythos для превентивного поиска уязвимостей нулевого дня еще до того, как ими смогут воспользоваться злоумышленники. Сама модель пока не выпущена в открытый доступ из соображений безопасности. Anthropic считает, что риск использования мощных ИИ-инструментов в наступательных кибератаках продолжает расти.

По данным источников, Mythos уже обнаружила тысячи критических уязвимостей в крупных операционных системах и браузерах. Это фактически ставит ИИ в один ряд с профессиональными командами специалистов по кибербезопасности — но с совершенно другой скоростью работы и масштабом поиска. История с macOS особенно показательна, поскольку Apple традиционно считается одной из самых сложных целей для специалистов по тестированию на проникновение: компания много лет последовательно усиливала защиту своей ОС.

Для самой Anthropic эта история важна и с точки зрения бизнеса. По данным Bloomberg, компания ведет переговоры о новом раунде финансирования и одновременно конкурирует с OpenAI за партнерства с крупнейшими технологическими корпорациями. Демонстрация возможностей Mythos в сфере кибербезопасности, в том числе через Project Glasswing, усиливает позиции Anthropic в этой гонке и помогает компании закрепить за моделью репутацию инструмента корпоративного уровня.



Apple традиционно быстро устраняет подобные уязвимости через обновления безопасности. Вероятно, найденные проблемы уже учитываются при подготовке будущих патчей для миллионов пользователей Mac.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.