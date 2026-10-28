Anthropic опубликовала первый отчет о применении Claude в разработке лекарств. Основная часть примеров касается проектирования молекул: модель предлагала варианты антител и их фрагментов, а компании проверяли гипотезы в лаборатории. За несколько месяцев Anthropic провела проекты с шестью организациями: BigHat Biosciences, Bristol Myers Squibb, Divergence Labs, Enveda, Generate Biomedicines и The Column Group.

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Divergence Labs разрабатывает лечение пищевой аллергии. Реакцию запускает молекула IgE: часть ее закреплена на иммунных клетках, часть свободно циркулирует в крови. Стандартные препараты нейтрализуют только свободный IgE, а Divergence хочет полностью отрывать его от клеток. Для этого нужна молекула с двумя функциями: одна часть должна прочно связываться с IgE, другая помогать отделять его от клетки.

Claude превратил цели компании в подробный план и в основном самостоятельно за месяц создал около 35 тыс. вариантов антител. Первые тесты дали три варианта, которые связываются с IgE, и 20, которые отрывают его от иммунных клеток. Три из этих 20 справились с задачей лучше стандартного препарата. На следующем шаге компания планирует объединить обе функции в одной молекуле.

Generate Biomedicines работает над CAR-T-терапией. Метод применяют при раке крови, а компания хочет приспособить его к со́лидным опухолям. Для этого нужно сократить один из участков генетических инструкций терапии, чтобы освободить место для дополнительных.

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Шесть сотрудников Generate с помощью Claude Code предложили варианты такого участка. Один из них оказался примерно на 70% короче стандартного. В лабораторных тестах иммунные клетки с этим вариантом производили примерно в 10 раз больше рецепторов, эффективнее убивали опухолевые клетки и дольше сохраняли активность.

BigHat Biosciences сочетает ИИ с автоматизированной лабораторией. Для двух фрагментов антител, один из которых нацелен на раковые клетки, а другой должен дольше удерживать препарат в организме, нужно было улучшить прочность связывания, стабильность при производстве и хранении и склонность к слипанию.

Claude подключили к лабораторной системе данных BigHat, он предлагал замены в молекулах, и лаборатория за 10 недель сделала и проверила около 1 010 вариантов. Среди них оказались несколько версий, которые связывались с мишенью более чем в 10 раз прочнее исходных.

Основатель и единственный сотрудник фирмы Mithril Medicine, которая разрабатывает лечение двух редких форм мышечной дистрофии, Коди Транбаргер с помощью Claude организовал работу с 11 внешними лабораториями и менее чем за 18 месяцев прошел путь от идеи до обнадеживающих результатов на мышах. Теперь он работает в Anthropic. Если кандидаты в препараты подтвердят результаты, испытания на людях могут начаться не раньше конца 2028 года.

На более поздних этапах разработки Claude помогает с планированием и документами. Bristol Myers Squibb использует модель для оценки плана клинических испытаний раннего препарата и расчета вероятности их успеха, работу планируют расширить в 2027 году. Старший вице-президент BMS Майкл Пурдехнад отметил, что по одному запросу Claude подготовил первичный анализ для сравнения вариантов разработки, на что обычно уходят дни, а данные остались защищенными.

В Enveda химики-технологи тратили на оформление производственных документов до 75% рабочего времени. На тесте из 1 061 страницы Claude нашел все 11 замечаний, которые выявили сотрудники, и еще семь, которые они пропустили. Время проверки сократилось с более чем 25 часов до менее чем трех. Первый черновик одного из двух регуляторных документов модель подготовила за четыре часа вместо примерно трех месяцев ручной работы.

Большая часть работ пока доклиническая: препараты на людях не тестировали. Anthropic планирует расширить направление: компания запустила Claude Science, рабочую среду для исследователей, выдает кредиты ученым-биологам и создала Life Sciences Verification Program, по которой доверенные организации получают модели с более мягкими ограничениями безопасности.

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