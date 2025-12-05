Пользователи по всей России утром в пятницу сообщают о новом серьезном сбое в работе Cloudflare — крупнейшего в мире CDN-провайдера, чьи сервисы обеспечивают доступность сайтов, защищают от DDoS-атак и управляют DNS-записями. Сервис мониторинга фиксирует всплеск жалоб: за последний час — более 330 обращений, и сообщения продолжают расти. Основные симптомы: «500 Internal Server Error», невозможность загрузить сайт, отсутствие соединения и ошибки в мобильных приложениях.

Freepik

Проблемы затрагивают десятки регионов. Больше всего жалоб поступает из Магаданской области (12%), Республики Алтай (4%), Калининградской области и Хакасии. Пользователи пишут, что «сайт не загружается», «cloudflare всё», «пол-Интернета свалилось в error 500». Наиболее активно сбои фиксируют владельцы устройств на Windows — почти 58% всех сообщений, что косвенно указывает на массовый характер проблемы именно со стороны CDN.

По данным мониторинга, 94% всех неполадок связаны с падением сайтов, зависящих от инфраструктуры Cloudflare. Некоторые пользователи упоминают и общее недоступное приложение, но доля таких обращений невелика. При этом характер жалоб совпадает: страницы не открываются, ресурсы возвращают ошибку, некоторые сайты оказываются полностью недоступны даже при попытке зайти напрямую.

Происходящее уже сравнивают с крупными сбоями Cloudflare, которые в ноябре и сентябре 2025 года, а также в октябре прошлого года обрушивали доступность множества ресурсов по всему миру. Тогда причиной становились ошибки конфигурации и глобальные сетевые нарушения, приводившие к массовым «500 error» и деградации маршрутизации. Текущий инцидент выглядит похожим — массовым и одновременным в разных регионах.

Пока Cloudflare не опубликовала официальный комментарий, однако пользователи продолжают следить за обновлениями в статус-панели и каналах мониторинга. Речь может идти о точечных проблемах в одном из дата-центров или некорректном обновлении правил, что уже случалось ранее: любые подобные сбои моментально отражаются на тысячах сайтов, которые зависят от CDN и DNS-инфраструктуры компании.

Для бизнеса это очередной урок о хрупкости глобальных облачных систем. Любой сбой в Cloudflare мгновенно приводит к падению онлайн-витрин, CRM-систем, платежных сервисов и корпоративных порталов. Резервные каналы и отказоустойчивые конфигурации становятся не рекомендацией, а условием выживания, ведь один ошибочный пакет или неудачное обновление может остановить работу целой отрасли.