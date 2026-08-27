Coca-Cola решила не ограничиваться обычным спонсорством американского футбола и расширила кампанию до повседневных ритуалов болельщиков. Этой осенью бренд привлечет создателей контента, впервые появится в студенческом фэнтези-футболе, выпустит командную упаковку и проведет тур с 74 остановками в университетских кампусах и на предматчевых вечеринках.

Maximilian Bruck, Unsplash

Платформа Fan Work Is Thirsty Work («Болеть — работа, от которой хочется пить»), запущенная в 2024 году, возвращается с расширенной программой. Этой осенью кампания развернется на телевидении, в соцсетях и других цифровых каналах, а также на университетских мероприятиях, в рознице и электронной коммерции.

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Для соцсетей Coca-Cola привлечет создателей контента, а болельщики из партнерских университетов станут героями материалов о ключевых матчах и предматчевых вечеринках. Маршрут тура включит 74 остановки — преимущественно в университетских кампусах, а также на отдельных мероприятиях перед профессиональными матчами. В некоторых регионах бренд выпустит временную упаковку с символикой 13 студенческих и 12 профессиональных команд; QR-коды на ней откроют доступ к командным акциям и розыгрышам билетов, мерча и цифровых подарочных карт.

Отдельным каналом станет первая интеграция Coca-Cola в Yahoo Sports College Fantasy Football — фэнтези-лигу, участники которой весь сезон следят за статистикой игроков и результатами команд. Бренд также появится в предматчевом шоу Fox Sports Big Noon Kickoff и в Coca-Cola Bowl Season — серии матчей плей-офф студенческого американского футбола. В ноябре 2025 года Coca-Cola стала первым титульным спонсором Bowl Season, заключив многолетнее соглашение.

Новая кампания продолжает более широкое продвижение Coca-Cola через крупнейшие спортивные события. Во втором квартале 2026 года объем продаж напитков под основной маркой вырос на 5% — это лучший результат бренда за 17 лет, если не считать восстановление после пандемии. Компания заявила, что маркетинг вокруг чемпионата мира внес вклад в этот рост, но не приписывала ему все 5%; связанный с турниром контент брендов Coca-Cola собрал в социальных сетях более 9 млрд просмотров.

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