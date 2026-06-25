Coca-Cola запустила в Китае рекламную кампанию к чемпионату мира по футболу с использованием искусственного интеллекта. Ее главным героем стал интерактивный цифровой двойник известного китайского футболиста Фань Чжии, который может общаться с болельщиками и комментировать происходящее во время матчей в режиме реального времени.

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Проект Coca-Cola разработала вместе с Baidu на базе платформы цифровых аватаров Yijing. Виртуальная версия Фань Чжии воспроизводит внешность, голос и мимику спортсмена, а также отвечает на вопросы пользователей. Болельщики могут обсуждать с аватаром игровые эпизоды, делиться впечатлениями от матчей и получать комментарии в любое время суток.

Для той же кампании Coca-Cola выпустила рекламный ролик, созданный с помощью генеративного ИИ. Однако центральным элементом проекта стал цифровой амбассадор, с которым болельщики могут взаимодействовать не только во время просмотра рекламы, но и на протяжении турнира.

В Coca-Cola считают, что цифровой двойник снимает часть ограничений, связанных с участием знаменитостей в рекламных кампаниях. В отличие от реального амбассадора, работа которого зависит от графика, аватар может отвечать пользователям круглосуточно и оставаться активным на протяжении всего турнира.

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Цифровой Фань Чжии уже доступен пользователям в мини-программе Coca-Cola China в WeChat. С аватаром можно общаться голосом или текстом, а система поддерживает продолжительный диалог, распознает эмоции и меняет виртуальный фон во время общения. По данным Baidu, задержка между вопросом пользователя и ответом цифрового двойника не превышает двух секунд.

Одной из главных задач разработчиков стало воспроизведение узнаваемой манеры Фань Чжии. Аватар имитирует его голос, шанхайский акцент, мимику и жесты, но при этом должен соблюдать ограничения на содержание ответов. Для той же кампании Coca-Cola использовала инструменты платформы Yijing при создании отдельного рекламного ролика к чемпионату мира.

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