Colgate расширила сотрудничество с Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) и выпустила в странах Азиатско-Тихоокеанского региона зубную пасту и щетки по мотивам «Гарри Поттера». В оформлении продукции использованы элементы вселенной Хогвартса, включая Распределяющую шляпу.

Jonathan Ikemura, Unsplash

Новая коллекция уже появилась в Малайзии, Сингапуре и Индонезии. На упаковке зубной пасты изображена Распределяющая шляпа — один из самых узнаваемых символов франшизы. Colgate добавила в оформление игровой элемент: с помощью шляпы покупатель может определить, к какому факультету Хогвартса он «относится».

Партнерство Colgate-Palmolive и WBDGCP началось в мае. Азиатско-Тихоокеанский регион стал одним из ключевых рынков для запуска коллекции, сообщили в компании. В течение года линейку планируют вывести и в другие страны региона.

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При этом линейка не ограничится разовым выпуском. Colgate намерена и дальше выпускать новые продукты в рамках партнерства и регулярно обновлять коллекцию.

Коллаборация переносит знакомые элементы «Гарри Поттера» из развлечений в повседневный продукт — буквально до уровня утренней и вечерней чистки зубов. Для Colgate это способ использовать популярную франшизу не только в рекламе, но и непосредственно в дизайне и механике самого продукта.

В Colgate при этом не связывают расширение коллекции с будущим сериалом о Гарри Поттере, производство которого продолжается. Саму коллаборацию компания объясняет устойчивым интересом к франшизе как со стороны давних поклонников, так и новой аудитории.

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