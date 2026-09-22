Компания Converse отозвала рекламное изображение после критики в социальных сетях. Пользователи увидели в нем отсылки к одежде Ку-клукс-клана и линчеваниям чернокожих американцев, сообщаетABC News.

Thuan Pham, Unsplash

На изображении была показана нижняя половина фигуры в белой одежде, напоминающей юбку длиной до икр. В одной руке человек держал черные кроссовки Converse. Из-за освещения обувь выглядела так, будто висит в воздухе рядом с фигурой в белом, что некоторые пользователи восприняли как отсылку к повешению. Тени на ткани, по их мнению, также образовывали треугольный силуэт, напоминающий остроконечный капюшон Ку-клукс-клана.

После волны критики Converse удалила изображение из своих аккаунтов в социальных сетях и сообщила, что добивается его удаления со всех остальных площадок, где оно успело появиться.

«Мы приносим свои извинения. Мы понимаем, почему это изображение вызывает глубокое возмущение, и признаем, что допустили ошибку», — заявили в компании ABC News. В Converse добавили, что подобного не должно было произойти и компания намерена улучшить процесс работы с рекламными материалами.

Скандальное изображение было частью кампании новых кроссовок Converse Chuck 70 X, созданной в сотрудничестве с Кариной — участницей южнокорейской K-pop-группы aespa и амбассадором бренда.

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