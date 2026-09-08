Японская сеть суши-ресторанов Kura Sushi досрочно свернула популярную акцию с героями манги и аниме Chiikawa. Компания выяснила, что некоторые сотрудники присваивали предназначенные для посетителей сувениры и выставляли их на перепродажу в интернете.

Davide Zacchello, Unsplash

Коллаборация началась 21 августа и должна была продлиться до конца сентября. Kura Sushi подготовила ограниченную серию сувениров с героями Chiikawa: сумки и тарелки посетителям выдавали, пока оставались запасы, а брелоки, магниты и другие мелочи можно было выиграть в специальных игровых автоматах. Чтобы получить попытку, нужно было сдать определенное количество пустых тарелок из-под суши.

Спрос превзошел ожидания Kura Sushi: почти все столики в ресторанах, участвовавших в акции, были забронированы до конца сентября. Но вскоре после ее старта сувениры Kura Sushi и Chiikawa начали появляться на площадках перепродажи. Фанаты заподозрили, что часть мерча попадает туда не от посетителей, а напрямую из ресторанов.

Внутренняя проверка подтвердила подозрения: некоторые сотрудники присваивали товары, предназначенные посетителям, и выставляли их на продажу в интернете. Kura Sushi добилась удаления с Mercari объявлений о незаконно полученных сувенирах, 6 сентября досрочно остановила кампанию и продолжила расследование. На следующий день акции компании подешевели на 2,5%, тогда как индекс TOPIX вырос на 0,55%.

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После отмены акции в рестораны сети посыпались звонки от клиентов, желавших отказаться от бронирований. В Kura Sushi принесли извинения за причиненные посетителям неудобства и разочарование.

К моменту закрытия акции сувениры уже превратились в дорогие коллекционные товары. На Mercari комплект из четырех предметов — чашек и тарелок с символикой Chiikawa и Kura Sushi — предлагали за 13 333 иены, или около $86. Набор из трех чашек выставляли за 9500 иен — примерно $61.

Для японских брендов это был уже не первый скандал вокруг лимитированного мерча. В 2025 году отдельные коллаборации McDonald’s Japan с Chiikawa и Pokémon привели к похожему ажиотажу: покупатели брали Happy Meal большими партиями ради игрушек для перепродажи, а еду выбрасывали или оставляли нетронутой.

Франшиза Chiikawa появилась в 2020 году. Ее название можно приблизительно перевести с японского как «что-то маленькое и милое». За несколько лет она стала одной из самых востребованных лицензируемых франшиз в Азии. Милые на вид герои при этом живут вполне взрослой жизнью: ищут работу, сдают экзамены, переживают из-за зарплаты и справляются с повседневными неудачами. Этот контраст расширил аудиторию Chiikawa далеко за пределы детской и во многом обеспечил франшизе ее нынешнюю популярность.

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