Американский медиагигант iHeartMedia и социальная платформа TikTok заключили масштабное стратегическое партнерство по интеграции популярных создателей контента из соцсети в экосистему традиционных и цифровых аудиомедиа, пишет BrodcastMediaAfrica.

Это многоплановая сделка предусматривает запуск целой сети подкастов с участием топовых авторов социальной сети, создание специальной радиостанции, а также участие тиктокеров в прямых эфирах и мероприятиях iHeartMedia.

В рамках сотрудничества будет создана сеть из 25 эксклюзивных подкастов с ведущими создателями TikTok, для производства которых в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Атланте (США) оборудуют специализированные студии с полным циклом аудио- и видеопроизводства.

Параллельно запускается гибридная радиостанция TikTok Radio, которая будет вещать как в FM-диапазоне, так и через цифровые платформы iHeartRadio, сочетая музыкальный контент с разговорными шоу при участии авторов платформы.

Третьим направлением станет системное вовлечение создателей в live-мероприятия iHeartMedia, включая крупные фестивали типа iHeartRadio Music Festival и Jingle Ball Tour.

Для медиагиганта это партнерство стало стратегическим ответом на вызовы значительной долговой нагрузки в $5,9 млрд и необходимости диверсификации доходных потоков. Анонс сделан на фоне впечатляющего роста акций медиахолдинга — на 59% за неделю и 267% за полгода, хотя аналитики отмечают признаки перекупленности бумаг.

Одновременно компания сообщила о продлении контрактов с топ-менеджерами до 2029 года и стабилизации выручки при сохраняющихся операционных сложностях.

Ранее партнеры уже успешно сотрудничали в рамках музыкального конкурса Next Up: Live Music, что подтвердило потенциал синергии между платформой коротких видео и традиционными медиа.

Параллельно iHeartMedia развивает сотрудничество с Amazon Ads для монетизации аудиопотоков на новых устройствах, что указывает на комплексную стратегию трансформации компании в условиях цифровой перестройки медиаландшафта.