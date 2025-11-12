Власти американского штата Невада находятся на этапе активной подготовки к подаче масштабного судебного иска против корпорации TikTok. Основное обвинение заключается в том, что популярная социальная платформа была намеренно спроектирована таким образом, чтобы формировать психологическую зависимость у самой уязвимой аудитории — подростков и детей, пишет Mediapost.

Параллельно с этим официальные лица штата утверждают, что компания сознательно вводит в заблуждение родителей, создавая у них ложное ощущение безопасности и контроля при использовании их детьми данного сервиса.

Правовой базой для начала этого разбирательства послужило официальное разрешение, выданное Верховным судом штата Невада. Суд удовлетворил ходатайство, основанное на исковом заявлении, которое еще в январе 2024 года инициировал генеральный прокурор штата Аарон Форд.

В своих первоначальных обвинениях Форд охарактеризовал TikTok как «мощнейший механизм по генерации зависимости», чья работа напрямую связана с причинением существенного вреда психическому здоровью и благополучию как подростков, так и детей младшего возраста.

В тексте иска говорится, что такие функциональные особенности платформы, как бесконечная лента с автоматическим воспроизведением видео, а также сложные алгоритмы персонализированных рекомендаций, целенаправленно и продуманно эксплуатируют психологические особенности несовершеннолетних пользователей.

Эти механизмы удерживают внимание детей и подростков максимально долго и, что наиболее опасно, систематически подталкивают к потреблению деструктивного контента, говорится в исковом заявлении. В качестве примера приводится распространение материалов, которые пропагандируют и романтизируют расстройства пищевого поведения.

Со стороны TikTok уже была предпринята попытка заблокировать этот иск. Юристы компании апеллировали к существующему федеральному законодательству, в частности, к разделу 230, который традиционно защищает интернет-платформы от ответственности за контенты, создаваемые непосредственно их пользователями.

Однако Верховный суд Невады отклонил этот довод, вынесли принципиально важное определение. Суд постановил, что предметом судебного разбирательства является не конкретный пользовательский контент, а сама архитектура, дизайн и бизнес-модель сервиса, которые, по мнению истцов, изначально являются вредоносными.

Аналогичные судебные иски против TikTok уже были поданы генеральными прокурорами других влиятельных штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк. Помимо обвинений в создании зависимости, компания также сталкивается с претензиями по поводу предполагаемого незаконного сбора и обработки персональных данных несовершеннолетних пользователей.