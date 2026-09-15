Минэнерго предложило размещать до 40% новых вычислительных мощностей дата-центров в северных регионах России, где электроэнергия может обходиться дешевле. Остальные около 60%, по мнению замминистра энергетики Эдуарда Шереметцева, стоит оставлять ближе к пользователям.

Unsplash

В первую очередь такой подход подходит для новых ЦОДов и задач, которым не требуется минимальная задержка при передаче данных. По словам Шереметцева, их имеет смысл размещать там, где стоимость владения дата-центром окажется на 20−30% ниже, чем в Центральной России. При этом расположение будущих объектов и необходимую им энергомощность замминистра предлагает планировать сразу на 5–7 лет вперед.

В числе перспективных территорий Минэнерго рассматривает и Арктику. На отдельных месторождениях там сохраняются большие запасы газа, хотя добывать его для дальнейшей транспортировки по газопроводам уже может быть экономически невыгодно. Такой ресурс можно использовать для локальной генерации рядом с дата-центрами. Потребность российских ЦОДов в энергомощности тем временем может вырасти примерно с нынешних 5 ГВт до 15,3 ГВт в ближайшие пять лет.

Участники рынка согласны, что часть новых ЦОДов действительно можно увести ближе к дешевой энергии — особенно если задержка при передаче данных для их задач не критична. Директор по развитию и эксплуатации ЦОДов РТК-ЦОД Константин Степанов и гендиректор «Норд энерджи» Тимур Котляр относят к таким сценариям резервное хранение, пакетную обработку данных и обучение ИИ-моделей.

Читайте также Минэнерго предложило перенести часть дата-центров для ИИ в Сибирь

Но дешевого электричества недостаточно. Директор департамента планирования и оптимизации инфраструктуры Cloud.ru Дмитрий Дородных обращает внимание на качество каналов связи. По его словам, если трафик из регионального ЦОДа придется сначала вести через Москву, экономия на размещении может потерять смысл.

Переносить уже работающие московские ЦОДы в регионы эксперты при этом не предлагают. На Московский регион приходится около 75% спроса на стойки, отмечает основатель «Ди си квадрат» Александр Мартынюк, поэтому основные мощности по-прежнему нужны рядом с крупнейшим рынком. Удаленные площадки, по его мнению, логичнее использовать для новых объектов резервного хранения и георезервирования.

Впрочем, участники рынка сомневаются, что предложенные Минэнерго 40% достижимы в обозримой перспективе. Советник фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников считает реалистичной долю в 10–15% в ближайшие 5−7 лет. Президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев оценивает нынешний сегмент дата-центров, размещенных прежде всего с учетом доступности энергоресурсов, примерно в 5% и также допускает его рост максимум до 15%.

Один из таких сценариев уже появился в Якутии. После приостановки проекта «Якутский СПГ» часть местного газа решили переориентировать в том числе на энергоснабжение дата-центров, майнинга и облачной инфраструктуры. Эксперт по энергетике Кирилл Родионов считает, что в ближайшие годы движение ЦОДов в регионы будет во многом вынужденным: новые площадки придется искать там, где для них вообще остается доступная энергомощность.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.