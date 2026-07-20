Некоммерческий проект Current AI разработал компактный ИИ-помощник Suno Sutra, который работает без интернета и поддерживает 22 языка Индии. Создатели рассчитывают, что устройство откроет доступ к искусственному интеллекту миллионам людей, желающим пользоваться технологией на родном языке.

Aditya Saxena, Unsplash

Current AI стремится сделать искусственный интеллект полезным не только для носителей крупнейших мировых языков, но и для небольших языковых сообществ. Вместо собственной коммерческой платформы проект развивает открытую ИИ-инфраструктуру и помогает местным командам собирать данные для обучения моделей, чтобы технологии лучше учитывали их язык, традиции и культурный контекст.

Одним из первых результатов работы Current AI стал Suno Sutra, созданный совместно с индийской инициативой Bhashini. Компактное автономное устройство запускает ИИ без подключения к сети и поддерживает 22 языка Индии. Разработчики рассчитывают, что оно будет особенно полезно в сельской местности и других районах с нестабильной связью или без нее. Открытый исходный код позволит сторонним командам адаптировать и развивать проект под собственные задачи.

Инициатива Current AI появилась в феврале 2025 года. Ее основатель Мартин Тисне предложил объединить государственные структуры, технологические компании и благотворительные фонды вокруг разработки открытых ИИ-инструментов. С момента запуска проект привлек поддержку примерно на $400 млн. Среди его партнеров и спонсоров оказались правительство Франции, Фонд Форда, Фонд Макартура, DeepMind и Salesforce.

Current AI также финансирует проекты, развивающие технологии для местных языков. На первом этапе грантовой программы четыре организации из Кении, Ливана и Бразилии получили в общей сложности $3,2 млн. Средства направят на создание языковых корпусов более чем для 50 африканских языков, цифровое сохранение арабского культурного наследия, разработку автономных ИИ-сервисов для коренных народов Амазонии и инструментов для проверки работы алгоритмов.

Еще одним результатом работы Current AI стал Alpha Chat — чат-бот с открытым исходным кодом, представленный на конференции AI for Good в Женеве. Над ним работали десять организаций, включая Hugging Face, Mozilla и MIT Media Lab, а разработка заняла всего семь недель.

Помимо этого, Current AI начала сотрудничать с японским стартапом Sakana AI. Партнеры намерены создать открытую платформу для разработки ИИ с учетом особенностей японского языка. Одновременно она должна помочь языковым сообществам стран Глобального Юга, чьи данные пока почти не представлены в обучающих наборах современных моделей.

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