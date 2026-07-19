Британский производитель люксовых телефонов Vertu вывел на рынок складной смартфон Alphafold стоимостью от 6 880 долларов, сделав ставку не на технические характеристики, а на встроенного AI-агента Hermes, предназначенного для автоматизации рабочих задач руководителей компаний.

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Тестирование издания TechCrunch показало, что заявленные возможности пока расходятся с реальной производительностью устройства.

Hermes Agent построен на базе открытого проекта Hermes и, по заявлению компании, способен анализировать файлы, автоматизировать действия в разных приложениях, запоминать контекст разговоров и передавать запросы человеку-консьержу.

В отличие от большинства голосовых помощников, ограничивающихся ответами на запросы, Hermes рассчитан на самостоятельное выполнение многошаговых сценариев.

Физически устройство весит 264 грамма — заметно больше 215 граммов у Samsung Galaxy Z Fold 7, который использовался в тесте как эталон для сравнения. Корпус Alphafold отделан телячьей кожей с титановыми вставками, а комплект поставки включает кожаный чехол и кабели в оформлении, напоминающем ювелирную упаковку.

В ходе тестирования обнаружено значительное сходство Alphafold с моделью ZTE Nubia Fold стоимостью 1,1 тыс. долларов — от конструкции шарнира и размеров до расположения динамиков, микрофонов и сканера отпечатков пальцев; в системной информации также обнаружены идентификаторы ZTE.

В Vertu подтвердили TechCrunch, что устройство разработано в партнерстве с ZTE/Nubia, которая отвечала за аппаратную платформу и производство, тогда как Vertu — за премиальные материалы, программную часть и сервисное обслуживание. В ZTE на запрос издания не ответили.

При выполнении практических задач Hermes показал смешанные результаты: агент корректно проанализировал загруженную ранее финансовую таблицу, однако при повторном обращении спустя несколько дней не смог получить доступ к ранее переданному файлу и запросил его повторно.

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При планировании командировки из Мумбаи в Пуне агент создал запись в календаре с неверными датами и не довел задачу до конца, тогда как аналог на базе Gemini на Samsung Galaxy Z Fold 7 предложил альтернативные варианты перелета и корректно уточнил детали запроса.

По итогам тестирования редакция отмечает, что Hermes Agent демонстрирует большую готовность действовать автономно по сравнению с Gemini, но эта же автономность приводит к незавершенным сценариям и ошибкам.

В Vertu заявляют, что переписка с Hermes шифруется и не используется для обучения публичных ИИ-моделей, а защита данных обеспечивается отдельным чипом безопасности A5; независимая проверка этих заявлений в ходе теста не проводилась.

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