Британский стартап CuspAI готовится привлечь $400 млн в новом инвестиционном раунде. По данным Financial Times, по итогам сделки компанию могут оценить в $2,6 млрд. В раунде может принять участие Bezos Expeditions — инвестиционная компания основателя Amazon Джеффа Безоса.

Для компании, основанной всего два года назад, новый раунд может обернуться почти пятикратным ростом оценки. Еще в сентябре прошлого года CuspAI оценивали в $520 млн против ожидаемых $2,6 млрд по итогам нынешней сделки.

Источники FT утверждают, что стороны уже согласовали основные условия сделки. Помимо структуры Безоса, в финансировании может принять участие венчурная компания Kleiner Perkins, которая ранее вкладывалась во многие крупные технологические проекты Кремниевой долины.

CuspAI разрабатывает технологии на стыке искусственного интеллекта и материаловедения. Генеративные модели и инструменты молекулярного моделирования помогают компании искать и создавать новые материалы для производства микросхем, энергетики и экологических решений.

CuspAI основали профессор Амстердамского университета и специалист по машинному обучению Макс Веллинг и предприниматель Чад Эдвардс. В консультативный совет компании вошли Ян Лекун и Джеффри Хинтон — лауреаты премии Тьюринга и одни из наиболее известных исследователей искусственного интеллекта.

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Стартап ранее получил публичную поддержку и со стороны главы Nvidia Дженсена Хуанга. Во время поездки в Великобританию он назвал CuspAI одним из перспективных технологических проектов страны.

CuspAI уже привлекала крупные инвестиции. В 2025 году стартап получил более $100 млн в раунде серии А, участниками которого стали New Enterprise Associates, Temasek, NVentures, Samsung Ventures и Hyundai Motor Group.

Среди акционеров CuspAI также оказались известные представители технологической отрасли — сооснователь OpenAI Дурк Кингма, вице-президент Google по исследованиям Зубин Гахрамани, сооснователь Dropbox Араш Фердоуси и основатель Hugging Face Томас Вольф.

Интерес к CuspAI показывает, что инвесторы все активнее вкладываются в проекты, использующие искусственный интеллект для решения прикладных научных задач. Особенно быстро развивается направление, связанное с поиском новых материалов при помощи ИИ, где за перспективные разработки уже конкурируют несколько крупных компаний.

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