Стартап Prometheus, работающий в сфере искусственного интеллекта и возглавляемый основателем Джеффом Безосом, привлек $12 млрд в рамках нового раунда финансирования. По итогам сделки компания была оценена в $41 млрд, что укрепило позиции миллиардера в стремительно растущем секторе ИИ.

Alex Shuper, Unsplash

Как сообщил представитель компании, в число инвесторов вошли JPMorgan Chase, Goldman Sachs, BlackRock, а также сам Безос.

Привлечение такого крупного объема капитала подчеркивает высокий интерес крупнейших финансовых институтов к технологиям искусственного интеллекта. Новая оценка Prometheus выводит компанию в число наиболее дорогостоящих частных игроков отрасли и демонстрирует готовность инвесторов делать ставку на перспективные ИИ-проекты даже на фоне растущей конкуренции.

Сделка также усиливает влияние Безоса на рынке искусственного интеллекта, где продолжается борьба между крупнейшими технологическими компаниями и стартапами за лидерство в разработке передовых моделей и инфраструктуры для ИИ.

Размер привлеченных средств в $12 млрд делает этот раунд одним из крупнейших в индустрии искусственного интеллекта за последнее время и свидетельствует о сохраняющемся инвестиционном буме вокруг технологий ИИ.

При этом сделка вписывается в более широкий тренд рекордных вложений в отрасль. За последние несколько лет многомиллиардное финансирование привлекли OpenAI, получившая десятки миллиардов долларов от Microsoft и других инвесторов, Anthropic, в которую вложились Amazon и Google, а также xAI Илона Маска, привлекшая значительные средства на развитие собственных моделей искусственного интеллекта и вычислительной инфраструктуры.

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