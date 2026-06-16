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Danone подала в суд на конкурента из-за «лишнего» белка в йогурте

Danone подала в суд на производителя йогуртов Chobani из-за рекламы, которая, по версии компании, вводит покупателей в заблуждение. Спор касается линейки Chobani 20G Protein. На упаковке заявлено высокое содержание белка, однако Danone утверждает, что реальные характеристики продукта этому не соответствуют.

Jainath Ponnala, Unsplash

Иск подан в федеральный суд Манхэттена. В Danone считают, что Chobani намеренно завышает показатель белка на упаковках порционных йогуртов и продвигает продукт как прямого конкурента Oikos Pro. Эта линейка Danone продается как йогурт с ультравысоким содержанием белка.

«Такое поведение особенно коварно, учитывая, что компания Chobani знает, что медицинские работники и федеральное правительство рекомендуют населению выбирать продукты с более высоким содержанием белка для поддержания здоровья», — заявили в Danone.

По словам Danone, в упаковке Oikos Pro объемом 5,3 унции содержится 20 г белка. Добиться такого уровня белка в йогурте сложно и дорого. При этом Danone утверждает, что Chobani увеличила размер порции, указанный на упаковке, но не добавила достаточно белка, чтобы продукт соответствовал заявленным 20 граммам.

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В жалобе говорится, что при расчете размера порции по правилам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) фактическое содержание белка в йогурте Chobani 20G Protein оказалось бы ниже 18 граммов.

Danone также заявила, что из-за такой маркировки продукт Chobani фактически ближе к более дешевой линейке Oikos Triple Zero, где содержание белка составляет от 15 до 18 граммов на порцию, а не к Oikos Pro.

«Если бы потребители знали правду, вместо продукции Chobani они бы выбрали либо Oikos Pro, действительно высокобелковый вариант, либо Oikos Triple Zero, который стоит дешевле», — говорится в иске.

Danone требует возмещения ущерба и изменения маркировки продукции Chobani. Сумма компенсации в иске не указана.

Danone и Chobani судятся не впервые. С 2016 года нынешний спор стал как минимум четвертым между компаниями. При этом обе остаются одними из ведущих производителей греческого йогурта на американском рынке и продолжают конкурировать в одном сегменте.

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