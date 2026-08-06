Google начала строить в индийском Вишакхапатнаме крупнейший в стране центр обработки данных — объем инвестиций в проект оценивается в $15 млрд. Однако стройка почти сразу вызвала протесты и судебные разбирательства. Активисты опасаются, что дата-центр усугубит дефицит воды и нанесет ущерб расположенному поблизости заповедник

Ismail Enes Ayhan, Unsplash

Главные опасения активистов связаны с нагрузкой дата-центра на местную систему водоснабжения. В регионе уже приходится нормировать подачу воды. По данным властей, Вишакхапатнам с населением около 2,5 млн человек ежедневно получает 410 млн литров при потребности в 480 млн литров.

В последние недели в Вишакхапатнаме прошли акции протеста. Их участники выходили с плакатами «Мы не можем пить данные» и предупреждали, что проект может усилить нагрузку на водные ресурсы города. Экологические организации также обеспокоены тем, что масштабная стройка развернулась менее чем в километре от заповедника Камбалаконда, где обитают леопарды и панголины.

Иск общественной организации «Джал Бирадари» уже рассматривает Высокий суд штата Андхра-Прадеш. Активисты требуют оценить, как дата-центр повлияет на водоснабжение региона. Следующее заседание назначено на 24 августа. Еще три иска поступили в Национальный экологический трибунал Индии: их авторы добиваются приостановки проекта.

Власти штата отвергают претензии активистов и настаивают, что проект получил все необходимые разрешения. По их словам, дата-центр не будет забирать воду, предназначенную для населения или сельского хозяйства. Вместе с тем правительство пообещало изучить аргументы общественности и при необходимости принять дополнительные меры.

В Google, в свою очередь, заверили, что дата-центр будет соответствовать требованиям законодательства. Объект планируют оборудовать современными системами воздушного охлаждения, которые позволят сократить потребление воды. Компания также пообещала снизить уровень шума, чтобы свести к минимуму воздействие комплекса на окружающую среду.

Партнером Google по строительству стала группа индийского миллиардера Гаутама Адани. Власти рассчитывают, что реализация проекта позволит создать до 188 тыс. рабочих мест. Противники дата-центра, однако, призывают не оценивать его только с экономической точки зрения: по их мнению, новые инвестиции и рабочие места не должны появляться ценой ухудшения экологической ситуации и обострения дефицита воды.

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