За минувший квартал Microsoft заключила новые договоры аренды дата-центров более чем на $130 млрд — это крупнейший квартальный прирост таких обязательств в истории компании. При этом привлекать средства на ИИ-инфраструктуру стало сложнее. Goldman Sachs начал оценивать спрос инвесторов на пакет долгового финансирования объемом $5,4 млрд для дата-центра QTS, который арендует Microsoft.

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Совокупные обязательства Microsoft по договорам аренды, срок которых еще не начался, к 30 июня достигли $329,1 млрд, следует из годовой отчетности компании. Тремя месяцами ранее их объем составлял $196,6 млрд, то есть за квартал показатель вырос на $132,5 млрд.

Вице-президент Microsoft по связям с инвесторами Джонатан Нейлсон заявил, что такой рост говорит о сохраняющемся спросе. По его словам, новые договоры аренды позволят компании удовлетворять этот спрос на протяжении многих лет.

Будущие обязательства не отразятся на балансе Microsoft до фактического начала аренды. При этом начало аренды по части договоров зависит от выполнения определенных условий, уточнила компания.

Goldman Sachs тем временем изучает интерес инвесторов к пакету долгового финансирования для дата-центра QTS, расположенного в американском штате Джорджия. Оператор принадлежит Blackstone, а объект арендует Microsoft. Предварительная структура пакета предполагает выпуск обеспеченных облигаций примерно на $4,9 млрд со сроком погашения пять лет и кредит примерно на $500 млн сроком на семь лет.

Представители Blackstone и Goldman Sachs отказались комментировать возможную сделку, а QTS и Microsoft не ответили на запрос Bloomberg. Ранее в июле QTS уже привлекла $3,25 млрд долгового финансирования, обеспеченного портфелем дата-центров.

За последние недели инвесторы стали осторожнее относиться к финансированию ИИ-инфраструктуры из-за растущих сомнений в окупаемости таких вложений. Опасения усилились после того, как Alphabet повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год до $205 млрд и сообщила об отрицательном свободном денежном потоке во втором квартале — впервые с момента IPO компании в 2004 году.

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Ранее на этой неделе BlackRock столкнулась со слабым спросом на выпуск облигаций на $12,5 млрд для финансирования дата-центра, связанного с Meta Platforms*. CoreWeave, в свою очередь, пришлось предложить кредиторам более привлекательные условия по займу на $2,6 млрд. Эти средства компания планирует направить на расширение вычислительных мощностей для клиентов, среди которых Anthropic.

Кредитные спреды по уже обращающимся облигациям, связанным с ИИ-инфраструктурой, расширились. Иными словами, разница между их доходностью и доходностью менее рискованных бумаг увеличилась, из-за чего новые выпуски обходятся эмитентам дороже. Одновременно выросла стоимость страховки от дефолта по долгам ряда компаний сектора.



Чтобы привлечь инвесторов к новому выпуску, эмитенты обычно предлагают по нему более высокую доходность, чем по уже обращающимся бумагам. При ослаблении спроса эта премия увеличивается, поэтому занимать на долговом рынке становится дороже.

Сроки размещения долгового пакета, который Goldman Sachs готовит для QTS, пока обсуждаются. Они могут измениться в зависимости от волатильности на рынке долговых бумаг технологического сектора.

*организация Meta Platforms признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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