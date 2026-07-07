Стремительное строительство дата-центров для искусственного интеллекта увеличило нагрузку на энергосистему США и привело к резкому росту счетов за электричество у промышленных предприятий в ряде штатов. Об этом сообщает Reuters.

Alex Shuper, Unsplash

Одним из самых заметных примеров стала 141-летняя кирпичная компания Belden Brick из Огайо. За год ее расходы на электричество выросли на 90%, а ежемесячная плата за мощность увеличилась с $1,6 тыс. до $12 тыс. Этот платеж взимается за готовность электростанций обеспечить сеть энергией в часы максимальной нагрузки. По словам президента компании Брэда Белдена, именно его резкий рост сильнее всего отразился на итоговом счете.

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С похожим ростом расходов столкнулись производители в зоне PJM Interconnection — крупнейшего оператора энергосистемы США, обслуживающего 13 штатов и округ Колумбия. На этой территории быстро строятся энергоемкие дата-центры, в том числе предназначенные для обучения и работы моделей ИИ. Потребление одного крупного комплекса может быть сопоставимо с расходами электричества целого города, а новые объекты подключаются быстрее, чем в регионе появляются дополнительные электростанции.

За два года цена мощности в системе PJM выросла более чем в десять раз — с $28,92 до $329,17 за мегаватт-день. Reuters связывает скачок прежде всего с развитием дата-центров, хотя на рынок также давят ограниченное предложение энергии и медленный ввод новых электростанций. К декабрю 2025 года средняя цена электричества для промышленных потребителей увеличилась на 31% в Пенсильвании и на 26% в Огайо. В среднем по стране рост составил 7%.

Рост счетов уже заставил предприятия искать альтернативные источники энергии и менять графики производства. У производителя пластиковых изделий Plaskolite годовая плата за мощность на предприятиях в Огайо и Пенсильвании увеличилась с $200 тыс. до $1,2 млн. Компания рассматривает прямое снабжение производств природным газом вместо получения всей необходимой энергии из общей сети. Производитель материалов для электроники Tosoh SMD может увеличить выпуск в ночные часы, когда электричество дешевле, а Belden Brick изучает установку собственной генерации.

Представители промышленности предупреждают, что дальнейший рост счетов может привести к повышению цен, сокращению инвестиций и переносу отдельных производств в другие регионы. Belden Brick уже повысила цены на кирпич на 4%, но прибыль компании все равно сократилась. Производители также просят власти не приравнивать их к дата-центрам при расчете новых сборов и правил. По их мнению, фабрики не должны оплачивать расширение энергосистемы, необходимое прежде всего для объектов крупных технологических компаний.

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