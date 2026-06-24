Nvidia анонсировала систему жидкостного охлаждения с замкнутым контуром для дата-центров. Теплоноситель, состоящий на 75% из воды и на 25% из пропиленгликоля, поступает в систему при температуре 45°C, а выходит нагретым до 55°C. Для сравнения, воду в джакузи обычно нагревают до 38−40°C.

Nvidia

Решение разработано для перспективных чипов Rubin. По заявлению компании, замкнутый контур позволит практически исключить потери воды из-за испарения и обойтись без ее постоянного расхода на охлаждение. Систему потребуется заправить только один раз, после чего теплоноситель будет циркулировать в ней на протяжении всего срока службы объекта.

Энергетический эффект достигается благодаря высокой рабочей температуре теплоносителя. В Nvidia рассчитывают, что в большинстве регионов значительную часть года дата-центры смогут отводить тепло через внешние сухие охладители и обходиться без чиллеров. По приведенной оценке, на работу традиционных систем охлаждения может приходиться около 40% энергопотребления дата-центра, что превращает их в одну из крупнейших статей операционных расходов.

По расчетам компании Vertiv, повышение целевой температуры чиллера на 1°C может снизить расходы на электроэнергию примерно на 4%. Если эта зависимость сохраняется и при более высоких температурах, переход от типичных 21−24°C к 45°C позволит заметно сократить энергопотребление.

В регионах с жарким климатом, где температура воздуха периодически поднимается выше 45°C, полностью отказаться от чиллеров не получится. Однако в Nvidia рассчитывают, что включать их потребуется лишь в отдельные периоды года. Даже в таких условиях высокая целевая температура теплоносителя позволит оборудованию работать с меньшей нагрузкой, чем в традиционных системах.

Разработка появилась в момент, когда строительство дата-центров все чаще встречает сопротивление со стороны властей и местных жителей. Ранее в этом году власти ряда регионов заблокировали или приостановили выдачу разрешений на строительство более 75 объектов. Основными причинами стали опасения из-за потребления воды и растущей нагрузки на энергосети.

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Технология Nvidia отвечает прежде всего на претензии к прямому потреблению воды дата-центрами, но не снимает вопросов об их энергопотреблении. GPU-серверы по-прежнему требуют больших объемов электроэнергии, а производство части этой энергии в США также связано с использованием воды.

Главным ограничением остается скорость масштабирования технологии. Ее внедрение в новые и уже строящиеся дата-центры потребует времени, поэтому в ближайшей перспективе система вряд ли устранит задержки с выдачей разрешений или снизит сопротивление местных жителей. Эффект станет заметен только после того, как решение начнут применять в отрасли достаточно широко.

Nvidia представляет разработку как один из ответов на проблему растущей ресурсоемкости ИИ-инфраструктуры. Вся отрасль ищет способы сократить потребление воды и электроэнергии дата-центрами. По некоторым оценкам, к 2030 году связанный с работой ИИ-систем водный след может достичь 2,3 трлн литров в год. Конкретные сроки коммерческого внедрения новой системы компания не раскрыла.

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