К 2035 году дата-центры будут потреблять пятую часть всей электроэнергии, вырабатываемой в США, — в четыре раза больше, чем сейчас. Такой прогноз BloombergNEF представила в новом отчете о стремительном росте вычислительных мощностей из-за развития искусственного интеллекта.

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По прогнозу BloombergNEF, в течение ближайших десяти лет совокупная мощность дата-центров во всем мире приблизится к 200 ГВт. Около половины придется на обучение и работу ИИ-моделей, причем значительная часть инфраструктуры останется в США. К 2033 году на страну будет приходиться 64% мировых вычислительных мощностей ИИ-чипов, если оценивать их по энергопотреблению.

Аналитики предупредили, что даже этот прогноз может оказаться слишком осторожным. Новая оценка BloombergNEF на 83% выше той, которую компания представила еще в декабре. Другие организации также быстро повышают ожидания — отраслевая некоммерческая ассоциация EPRI более чем удвоила собственный прогноз 2024 года, а оценка S&P с октября по апрель выросла более чем на треть.

Сильнее всего рост потребления ударит по энергосетям, многие из которых уже работают на пределе возможностей. По оценке BloombergNEF, на зону ответственности оператора PJM, охватывающую территории от Вирджинии до Иллинойса, придется 34% энергопотребления американских дата-центров, а на техасскую сеть ERCOT — еще 22%.

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В зоне PJM уже сосредоточена значительная часть американских дата-центров. Из-за огромной очереди оператор на четыре года приостанавливал прием новых заявок на подключение как от крупных производителей электроэнергии, так и от потребителей.

Прием заявок возобновили в апреле, однако напряжение в системе не спало. Энергокомпания American Electric Power решила выйти из объединения, а цены на электроэнергию в регионе за год подскочили на 76%. При этом дата-центры продолжают бороться за подключение к сети — по итогам последнего аукциона мощности PJM на них пришлось 38% совокупных платежей.

Резкий рост энергопотребления затронет не только США. Если нынешние темпы внедрения ИИ сохранятся, к 2033 году мировым дата-центрам потребуется дополнительно 1935 ТВт·ч электроэнергии, подсчитали в BloombergNEF. Это сопоставимо со всем годовым энергопотреблением Индии.

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