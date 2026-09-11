Минэнерго предлагает активнее размещать дата-центры для искусственного интеллекта в Сибири. В ведомстве объясняют это избытком энергоресурсов: новые мощности для ЦОДов можно создавать непосредственно у угольных разрезов или на высвобожденных газовых месторождениях.

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В Минэнерго исходят из того, что для ИИ-ЦОДов скорость ответа не так критична, поэтому их необязательно размещать максимально близко к основным пользователям. Такие центры можно строить непосредственно у источников энергии — например, на угольных разрезах или на территориях высвобожденных газовых месторождений.

Сейчас к российским электросетям подключено около 5 ГВт мощности дата-центров, сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко. Большая часть этой нагрузки сосредоточена вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, и большинство новых заявок на подключение по-прежнему приходится на те же агломерации.

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Такая концентрация уже создает избыточную нагрузку на энергосистемы Москвы и Петербурга: подключение новых крупных ЦОДов может потребовать строительства электростанций и линий электропередачи и в итоге затянуть запуск самих проектов. Поэтому Минэнерго предлагает учитывать тип нагрузки дата-центра еще при выборе площадки и заранее увязывать новые ЦОДы с развитием энергетической инфраструктуры.

Теперь эту логику хотят заложить в генеральные схемы размещения дата-центров и энергетических объектов. Их планируют синхронизировать так, чтобы еще до строительства было понятно, какой тип ЦОДа появится на конкретной площадке, сколько энергии ему потребуется и какие мощности придется создавать для его подключения.

О необходимости заранее распределять крупные дата-центры по энергосистеме власти говорят не впервые. Еще в июне вице-премьер Александр Новак назвал одной из приоритетных задач создание государственного реестра ЦОДов и генеральной схемы размещения объектов мощностью свыше 5 МВт. Она должна стать основой для планирования новых подключений и развития электростанций и сетей в регионах.

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