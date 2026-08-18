Стартап Wispr, разработчик ИИ-инструмента для диктовки Wispr Flow, привлек $280 млн в рамках раунда серии B при оценке в $2 млрд. Раунд возглавил Menlo Ventures. Общий объем привлеченных компанией средств достиг $361 млн — предыдущий раунд на $25 млн она закрыла менее года назад.

Allison Saeng, Unsplash

Новые средства Wispr направит не только на развитие диктовки. Компания расширяет продукт в сторону рабочих сценариев: недавно она запустила инструмент для заметок на совещаниях, который формирует резюме и список задач, а также позволяет передавать данные в другие приложения для создания документов и черновиков писем. В этом сегменте стартап конкурирует с Granola, Fireflies и Read AI.

Тем временем конкуренция на рынке ИИ-диктовки усиливается. Среди новых игроков — Willow, Monologue, Aqua и Superwhisper, а разработчики также создают бесплатные и более дешевые решения для профессиональных пользователей. На этом фоне Wispr столкнулась с жалобами пользователей на снижение качества распознавания речи в Wispr Flow.

В ответ компания представила новую модель Canto. По данным Wispr, она должна сократить долю ошибок распознавания с 30% до менее чем 10%. Параллельно стартап расширяет продуктовую экосистему: с ноября прошлого года он выпустил Android-версию приложения, усилил команды по выводу продукта на рынок в Индии и Великобритании и начал сотрудничать с производителями устройств, включая Oasis Ring, чтобы пользователи могли диктовать текст без необходимости говорить вслух.

Wispr также выходит за пределы привычного формата приложения для диктовки. В прошлом месяце компания создала Wispr Interface Labs под руководством Арии Растроу, одной из разработчиков ранних версий Amazon Alexa. Лаборатория будет исследовать новые способы взаимодействия человека с компьютером, а сама Wispr постепенно превращает голос из инструмента ввода текста в полноценный интерфейс.

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