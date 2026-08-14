Пекинская компания Z.ai готовит обновление флагманской ИИ-модели — очередной шаг в серии релизов китайских разработчиков открытых моделей, которые стремятся обойти по возможностям Anthropic и OpenAI. Новая версия GLM-5.3 получит улучшенные возможности программирования, что должно сократить отставание от ведущих американских моделей — Fable 5 от Anthropic и GPT-5.6 Sol.

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Z.ai, также известная как Zhipu, наращивает темп релизов: GLM-5.3 построена на той же базовой модели с примерно 700 млрд параметров, что и предыдущая версия, вышедшая в июне. Компания планирует опубликовать веса новой большой языковой модели — параметры, позволяющие разработчикам скачивать и настраивать систему под себя — в течение двух недель.

По опубликованным бенчмаркам новый релиз заметно превосходит уже признанную GLM-5.2 и местами приближается к показателям Fable 5 или даже опережает ее.

США и Китай ведут острую конкуренцию за лидерство в области искусственного интеллекта. Компании из Сан-Франциско — Anthropic и OpenAI — традиционно считаются создателями самых мощных моделей, однако в последние месяцы китайские нейросети демонстрируют сопоставимую производительность при более низкой стоимости.

В числе конкурентов — Kimi от Moonshot, новые модели V4 от DeepSeek и Qwen от Alibaba Group Holding, которые также показывают высокие результаты в бенчмарках. Z.ai усиливает конкуренцию, выпуская свой продукт под открытой лицензией — это должно привлечь максимум пользователей и разработчиков.

Возможности Z.ai расширяются на фоне ценового маневра конкурента: DeepSeek в четверг объявил о повышении цен на модели V4 Flash и Pro до четырех раз, хотя смешанная цена V4 Pro остается ниже стоимости GLM-5.2, по данным независимого оценщика Artificial Analysis.

При этом сама Artificial Analysis присваивает топовой модели DeepSeek и GLM-5.2 одинаковый индекс интеллекта — 53 балла, что уступает Kimi K3 и американским флагманам вроде Claude Fable 5 и GPT 5.6 от OpenAI.

Z.ai — один из пионеров китайского рынка искусственного интеллекта и первый разработчик крупных языковых моделей, вышедший на биржу. На пике после релиза GLM-5.2 рыночная капитализация компании достигала $137 млрд.

С тех пор капитализация снизилась примерно до $80 млрд, но это по-прежнему десятикратный рост с момента январского листинга в Гонконге.

Компания также завершила строительство дата-центра, где установлено не менее 10 тыс. китайских чипов для разработки и развертывания моделей семейства GLM. Годовая регулярная выручка Z.ai — прогнозируемые ежегодные продажи от разработчиков и компаний, использующих ее сервисы, — достигла $1 млрд в июле.

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