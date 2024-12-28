Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин сообщил, что в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» было обновлено более 100 участков дорог, ведущих к зимним базам отдыха, резиденциям местных Дедов Морозов, ярмаркам и местам проведения праздничных гуляний.

Хуснуллин рассказал, что в рамках нацпроекта на протяжении шести лет активная работа ведется на федеральных и региональных трассах, а также на направлениях, особо значимых для граждан, в том числе и на туристических маршрутах. В 2024 году 340 участков дорог, входящих в их состав, были приведены в нормативное состояние.

Он отметил, что в преддверии новогодних праздников большой популярностью пользуются дороги к зимним базам отдыха, резиденциям местных Дедов Морозов, ярмаркам и местам проведения праздничных гуляний. Таким маршрутам в ведомстве уделили особое внимание.

В этом году подрядные организации успешно привели в нормативное состояние свыше 100 таких участков региональных и местных дорог. Их общая протяженность 345 км, сообщил Марат Хуснуллин.

Министр транспорта Роман Старовойт отметил, что всего за шесть лет подразделением было обновлено около 2 тыс. дорожных объектов, ведущих к местам туристического осмотра.

Так, в Вологодской области в этом году отремонтированы 18 км региональной трассы Великий Устюг – Лодейка, которая ведет к резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. В ходе ремонтных работ было обновлено асфальтобетонное покрытие, оборудованы пешеходные переходы, а также 14 остановок, девять из которых — с новыми автопавильонами.

В республике Марий Эл посетителей ждет в гости марийский Дед Мороз – Йушто Кугыза, который принимает гостей в своей резиденции в селе Кукнур. Это место посещает большое количество туристов, однако долгое время дорога Сернур – Казанское – Кукнур находилась в неудовлетворительном состоянии. С 2019 года здесь к нормативам привели 34 км.

Подъезды к местам зимнего отдыха обновили в том числе и в Московской области. Дорожные работы на таких маршрутах выполнены в 19 городских округах Подмосковья. Более 57 км асфальтобетонного покрытия обновили на 22 участках, которые ведут к популярным общественным зонам зимнего отдыха.

Ранее сообщалось, что ряд регионов до конца года получит дополнительное финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Такие решения позволяют автоматизировать процессы управления дорожным движением и повысить безопасность на дорогах. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на эти цели около 200 млн руб.