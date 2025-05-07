Израильский стартап Lightricks, известный своими приложениями для редактирования изображений, выпустил ИИ-модель для генерации видео LTX VIDEO-13B. Компания стремится войти в число лидеров в области генеративного видео и составить конкуренцию таким гигантам, как OpenAI и Google, предложив пользователям более дешевую альтернативу.

Новая модель, содержащая 13 млрд параметров, имеет открытый исходный код, благодаря чему установить и улучшить ее может любой желающий. Нейросеть способна создавать видео по текстовым запросам.

Также LTX VIDEO-13B стоит гораздо дешевле аналогов. Обучение обошлось «всего» в десятки миллионов долларов — это немного по меркам рынка.

Главное преимущество новой нейросети — очень дешевый рендеринг: всего несколько центов за видео. В Lightricks надеются, что низкая стоимость поможет повторить успех китайской компании Deepseek, которая тоже смогла сильно снизить цену использования ИИ.