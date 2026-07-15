Китайский разработчик языковых моделей DeepSeek ведет переговоры о привлечении около $1,5 млрд при оценке примерно в $71 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Одновременно компания рассматривает выход на биржу в 2027 году, однако IPO может состояться уже до конца 2026-го.

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Новый раунд может состояться всего через месяц после предыдущего, в ходе которого DeepSeek привлекла $7 млрд при оценке в $50 млрд. Для компании это было первое внешнее финансирование.

Рост оценки более чем на 40% всего за месяц отражает высокий интерес инвесторов к китайским ИИ-разработчикам, которые усиливают конкуренцию с американскими лабораториями.

DeepSeek появилась в 2023 году, а широкую известность получила в начале 2025-го после выпуска моделей, которые оказались конкурентоспособными по качеству и при этом требовали меньших затрат на использование, чем решения ряда американских разработчиков.

К середине 2026 года DeepSeek заняла заметную долю в использовании языковых моделей. По данным платформы Vercel AI Gateway, в июне на ее модели пришлось около 23% общего объема в десятки триллионов обработанных токенов, тогда как доля Anthropic составила 32%.

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Данные Vercel указывают на то, что китайские модели с открытыми весами остаются востребованными и способны конкурировать с ведущими американскими решениями, несмотря на экспортные ограничения США на поставки передовых чипов.

Облачная инфраструктура DeepSeek использует чипы китайской Huawei, что снижает зависимость компании от поставок американских ИИ-ускорителей.

В число инвесторов DeepSeek входят Tencent и государственный Национальный инвестиционный фонд индустрии искусственного интеллекта Пекина, отмечает Bloomberg. Сама DeepSeek не ответила на запрос агентства к моменту публикации материала.

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