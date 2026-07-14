Рост стоимости китайского стартапа DeepSeek вывел основателя Ляна Вэньфэна в число богатейших предпринимателей страны. Он стал самым состоятельным китайским основателем профильной компании, разрабатывающей ИИ-модели. Bloomberg оценил его капитал в $36 млрд против прежних $16,7 млрд.

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Состояние Ляна резко выросло после нового раунда финансирования DeepSeek. По его итогам инвесторы оценили стартап в $50 млрд, вложив в него $7,4 млрд. Основателю принадлежит около 78% компании, причем $3 млрд в ее развитие он направил из собственных средств.

Высокая оценка личного состояния Ляна во многом объясняется тем, что он сохранил контроль над DeepSeek. Основатели американских ИИ-компаний сопоставимого масштаба обычно привлекают больше внешнего капитала, поэтому их доли постепенно размываются.

В рейтинг Bloomberg вошли только основатели компаний, основной бизнес которых связан с разработкой ИИ-моделей. Многопрофильные технологические корпорации вроде Alibaba Group и Tencent в нем не учитывались. За рамками списка также остались производители процессоров и другой инфраструктуры для искусственного интеллекта.

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Широкую известность DeepSeek получил после выпуска собственной модели в начале 2025 года. Она привлекла внимание результатами, сопоставимыми с показателями систем OpenAI и других американских разработчиков, а также заявленной низкой стоимостью обучения.

Финансовой и технологической основой DeepSeek стал инвестиционный фонд Zhejiang High-Flyer Asset Management, который Лян создал вместе с двумя бывшими однокурсниками. Еще до запуска ИИ-стартапа команда направляла доходы от финансовых операций на покупку производительных графических процессоров. Благодаря этому у будущего разработчика уже были необходимые вычислительные мощности к моменту ужесточения американских экспортных ограничений.

Отдельное ИИ-направление компания запустила в 2023 году, а позднее представила модель V4, совместимую, по заявлению разработчика, с технологическими решениями Huawei. DeepSeek стал одним из наиболее заметных проектов китайской ИИ-индустрии и частью курса страны на развитие собственной технологической базы.

Лян Вэньфэн родился в 1985 году в провинции Гуандун и окончил Чжэцзянский университет, где изучал электронику и информационно-коммуникационные технологии. С состоянием в $36 млрд он занял восьмое место в списке богатейших людей Китая. Выше оказались семь предпринимателей, в том числе основатель Cambricon Technologies Чэнь Тяньши.

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