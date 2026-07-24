Чувство одиночества оказалось теснее связано с ухудшением здоровья, чем недостаток социальных контактов. К такому выводу пришли исследователи после анализа данных британской базы UK Biobank и нескольких крупных генетических исследований.

Valeriia Miller, Unsplash

Авторы подчеркнули, что одиночество и социальная изоляция — не одно и то же. Социальная изоляция зависела от количества контактов человека и частоты его общения с окружающими. Одиночество отражало субъективное восприятие этих отношений и степень удовлетворенности ими. Поэтому одинокими могли чувствовать себя даже люди с активной социальной жизнью, тогда как жизнь в одиночестве сама по себе не обязательно приводила к такому состоянию.

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Чтобы проверить надежность обнаруженной связи, исследователи использовали три разных метода. Они сопоставили результаты наблюдений, сравнили показатели братьев и сестер, а также применили менделевскую рандомизацию. Этот основанный на генетических данных подход позволил оценить вероятность причинно-следственной связи. В анализ вошли сведения о 414 тыс. участников UK Biobank и материалы генетических исследований с участием более 2 млн человек.

При использовании всех трех методов наиболее устойчивые результаты касались психического здоровья. И одиночество, и социальная изоляция были связаны с более низким уровнем благополучия, однако первое показало более тесную связь с депрессией, тревожностью, самоповреждением и попытками суицида. Люди, испытывавшие одиночество, также реже чувствовали себя счастливыми и были меньше удовлетворены жизнью, а происходящее казалось им менее осмысленным.

Связь одиночества со здоровьем не ограничивалась психологическим состоянием. Одинокие люди чаще сталкивались сразу с несколькими хроническими заболеваниями и ниже оценивали качество жизни, связанное с физическим самочувствием.

При этом исследование не подтвердило прямого влияния одиночества на риск отдельных заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца, инсульта и диабета второго типа. Однако авторы признали, что имеющихся данных было недостаточно, чтобы полностью исключить такую связь.

Авторы предложили рассматривать одиночество как значимый фактор здоровья населения. По их мнению, поддержка людей, столкнувшихся с этим состоянием, могла бы улучшить их психическое здоровье и общее самочувствие.

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