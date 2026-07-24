Многолетние финансовые трудности оказались связаны с худшей памятью и более низкой скоростью обработки информации к 53 годам, а устойчиво низкий доход — с признаками атрофии мозга в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи Университетского колледжа Лондона (UCL), опубликовавшие работу в журнале Innovation in Aging.

Aleksandrs Karevs, Unsplash

Ученые использовали данные 2759 участников Британского когортного исследования 1946 года, за которыми наблюдали с рождения. Доход домохозяйств оценивали в 26, 43 и 53 года, финансовые трудности — в 36, 43 и 53 года, а когнитивные способности проверяли в 53, 63 и 69 лет. МРТ-снимки в возрасте 69–71 года были доступны для 356–468 человек в зависимости от изучаемого показателя.

Люди, которые неоднократно сталкивались с нехваткой денег или как минимум дважды попадали в нижние 20% по уровню дохода, к 53 годам хуже справлялись с тестами на память и скорость обработки информации. В 69−71 год у участников с устойчиво низким доходом также наблюдался больший объем желудочков мозга — один из признаков его атрофии. При этом с 53 до 69 лет их память снижалась не быстрее, а медленнее, что авторы объяснили изначально более низкими результатами тестов.

Читайте также Не только спорт: культурный досуг связали с более медленным старением

Эти связи сохранялись и после того, как исследователи учли уровень образования, когнитивные способности в детстве, социально-экономическое положение семьи и симптомы тревоги или депрессии в подростковом возрасте.

Исследователи подчеркнули, что с худшими когнитивными показателями была связана именно нехватка денег, сохранявшаяся в течение многих лет. Отдельные периоды финансовых трудностей не сопровождались столь же выраженными различиями.

Наиболее выраженной связь между финансовыми трудностями и признаками атрофии мозга оказалась у мужчин, участников из семей с низким социально-экономическим положением и носителей аллеля APOE-ε4, связанного с повышенным риском болезни Альцгеймера.

Одним из возможных объяснений ученые назвали хронический стресс. По их предположению, он мог поддерживать воспалительные процессы, связанные с ускоренным старением мозга. Постоянные переживания из-за денег также увеличивали когнитивную нагрузку и оставляли человеку меньше ресурсов для решения других задач.

Авторы предположили, что борьба с хронической бедностью и поддержка финансово уязвимых людей могли бы помочь предотвратить часть случаев когнитивного снижения и деменции. Однако исследование было наблюдательным и показало только связь между многолетними денежными трудностями и состоянием мозга, не доказав, что именно нехватка денег вызвала выявленные изменения.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.